Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4
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Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270974
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х8
Вес, г.
360
Описание товара Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4
Levenhuk LabZZ MC4 – это детская модель монокуляра, по своим возможностям не уступающая «взрослым». Благодаря мощному 42-миллиметровому объективу прибор собирает много света и выстраивает ясное, детализированное изображение с высокой контрастностью. Монокуляр подарит юным непоседам возможность активно исследовать окружающий мир: наблюдать за животными, изучать пейзажи в путешествии, рассматривать детали в архитектуре городских зданий. И, конечно, играть в пиратов и искателей сокровищ.
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Levenhuk LabZZ MC4 – это детская модель монокуляра, по своим возможностям не уступающая «взрослым». Благодаря мощному 42-миллиметровому объективу прибор собирает много света и выстраивает ясное, детализированное изображение с высокой контрастностью. Монокуляр подарит юным непоседам возможность активно исследовать окружающий мир: наблюдать за животными, изучать пейзажи в путешествии, рассматривать детали в архитектуре городских зданий. И, конечно, играть в пиратов и искателей сокровищ.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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