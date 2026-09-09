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Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

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Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 1
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 2
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 3
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 4
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 5
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 6
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 7
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 8
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 9
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 10
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 11
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 1
  • Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 2
  • Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 3
  • Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 4
  • Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 5
  • Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 6
  • Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 7
  • Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 8
  • Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 9
  • Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 10
  • Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 11
  • Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270974
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х8
Вес, г.
360

Описание товара Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Levenhuk LabZZ MC4 – это детская модель монокуляра, по своим возможностям не уступающая «взрослым». Благодаря мощному 42-миллиметровому объективу прибор собирает много света и выстраивает ясное, детализированное изображение с высокой контрастностью. Монокуляр подарит юным непоседам возможность активно исследовать окружающий мир: наблюдать за животными, изучать пейзажи в путешествии, рассматривать детали в архитектуре городских зданий. И, конечно, играть в пиратов и искателей сокровищ.

Отзывы о товаре Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk LabZZ MC4 – это детская модель монокуляра, по своим возможностям не уступающая «взрослым». Благодаря мощному 42-миллиметровому объективу прибор собирает много света и выстраивает ясное, детализированное изображение с высокой контрастностью. Монокуляр подарит юным непоседам возможность активно исследовать окружающий мир: наблюдать за животными, изучать пейзажи в путешествии, рассматривать детали в архитектуре городских зданий. И, конечно, играть в пиратов и искателей сокровищ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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