Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600
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Характеристики
Описание товара Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600
Аппарат серии Вектор предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом, может широко применяться для сварки углеродистой стали, нержавеющей стали и различных сплавов, для проведения строительных, ремонтных и монтажных работ. Благодаря высокой мощности, аппарат обеспечивает сильную и стабильную дугу. Отличительным качеством аппарата Вектор является легкость настройки сварочного режима даже при небольшом опыте сварщика. Встроенные функции: Горячий старт (HOT START) - автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности, что позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку. Антиприлипание (ANTI STICK) – автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода позволяет отделить и сохранить электрод, не прокаливая его. Форсаж дуги (FORCE ARC) – автоматическое увеличение сварочного тока во время сварки в момент отделения капли металла от электрода, снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги. Аппарат Вектор адаптирован к российским условиям эксплуатации, имеет защиту от перегрева и предназначен для работы в сетях с большим диапазоном питающего напряжения. Комплектация: Кабель держателя электродов, 3м - 1 шт., Держатель электродов, 200А - 1 шт., Обратный кабель, 2м - 1 шт., Зажим на массу, 300А - 1 шт., Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
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Смотрите также: Генераторы и оснастка к ним, Заклепочники и заклепки, Измерительное оборудование, Компрессоры, Ручной инструмент, Сварочные аппараты и оснастка для сварки, Степлеры и оснастка к ним, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Тепловые пушки, Электроинструмент, инверторы, ручные дуговые mma
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