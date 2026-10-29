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Аппарат электродной сварки, инвертор Quattro Elementi B 165 (772-401) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат электродной сварки, инвертор Quattro Elementi B 165 (772-401)

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Аппарат электродной сварки, инвертор QE ( Ergus ) B 165
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аппарат электродной сварки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб. 
Начислим 157 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 34914
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Аппарат электродной сварки, инвертор Quattro Elementi B 165 (772-401)
9 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Quattro Elementi
Тип товара
Аппарат электродной сварки
Размеры в упаковке, см
42х39х17
Вес, кг.
7.53

Описание товара Аппарат электродной сварки, инвертор Quattro Elementi B 165 (772-401)

сварочный инвертор, типы сварки: ручная дуговая (MMA), аргонодуговая (TIG), макс. сварочный ток: 165 А (MMA), 165 А (TIG), мощность: 4.90 кВт, диаметр электрода: 1.60-4 мм, антиприлипание, горячий старт

Отзывы о товаре Аппарат электродной сварки, инвертор Quattro Elementi B 165 (772-401)




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Характеристики
Бренд
Quattro Elementi
Тип товара
Аппарат электродной сварки
Описание
сварочный инвертор, типы сварки: ручная дуговая (MMA), аргонодуговая (TIG), макс. сварочный ток: 165 А (MMA), 165 А (TIG), мощность: 4.90 кВт, диаметр электрода: 1.60-4 мм, антиприлипание, горячий старт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат электродной сварки, инвертор Quattro Elementi B 165 (772-401) - по цене 9790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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