Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80%
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Характеристики
Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80%
Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel SDM-200 Top 94356 характеризуется увеличенной продолжительностью включения 80% и работает со сварочным током до 200 А. Предназначен для сварки штучными электродами диаметром до 5 мм изделий из низкоуглеродистых сталей в режиме MMA, а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом TIG LIFT (горелка приобретается отдельно). Аппарат эффективно работает даже при нестабильном напряжении. Устройство предназначено для использования в быту и профессиональной сфере.,Основное достоинство линейки Denzel SDM — синергетическое управление, значительно облегчающее подбор оптимальных параметров сварки. Аппарат дает возможность указать толщину свариваемого металла, после чего автоматически подбирает оптимальный сварочный ток и диаметр электрода. И наоборот: достаточно установить требуемое значение сварочного тока и на дисплее отобразится минимальная рекомендованная толщина свариваемых деталей, а также диаметр электрода. Аппарат эффективно работает даже при нестабильном напряжении, предназначен для использования в профессиональной сфере и в быту.
Преимущества
- Контроль рабочих параметров — на большом ЖК-дисплее отображается выбранный режим, величина сварочного тока, а также выбранные значения тока для функций Hot Start и ArcForce.
- Легкий старт (Hot Start) — быстрый поджиг помогает разжечь дугу, облегчая начало работы.
- Стабильная работа — форсаж дуги (ArcForce) предотвращает ее обрыв и обеспечивает высокое качество сварки.
- Антизалипание электрода — функция AntiStick позволяет легко отделить электрод от поверхности металла, не повредив обмазку.
- Удобная эксплуатация — в нижней части дисплея отображаются пиктограммы с рекомендованным диаметром электрода для заданного тока.
- Безопасность — режим VRD обеспечивает работу с пониженным напряжением холостого хода, что снижает риск получения электротравмы, особенно в условиях повышенной влажности.
- Термозащита — в случае перегрева с
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Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel SDM-200 Top 94356 характеризуется увеличенной продолжительностью включения 80% и работает со сварочным током до 200 А. Предназначен для сварки штучными электродами диаметром до 5 мм изделий из низкоуглеродистых сталей в режиме MMA, а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом TIG LIFT (горелка приобретается отдельно). Аппарат эффективно работает даже при нестабильном напряжении. Устройство предназначено для использования в быту и профессиональной сфере.,Основное достоинство линейки Denzel SDM — синергетическое управление, значительно облегчающее подбор оптимальных параметров сварки. Аппарат дает возможность указать толщину свариваемого металла, после чего автоматически подбирает оптимальный сварочный ток и диаметр электрода. И наоборот: достаточно установить требуемое значение сварочного тока и на дисплее отобразится минимальная рекомендованная толщина свариваемых деталей, а также диаметр электрода. Аппарат эффективно работает даже при нестабильном напряжении, предназначен для использования в профессиональной сфере и в быту.
Преимущества
- Контроль рабочих параметров — на большом ЖК-дисплее отображается выбранный режим, величина сварочного тока, а также выбранные значения тока для функций Hot Start и ArcForce.
- Легкий старт (Hot Start) — быстрый поджиг помогает разжечь дугу, облегчая начало работы.
- Стабильная работа — форсаж дуги (ArcForce) предотвращает ее обрыв и обеспечивает высокое качество сварки.
- Антизалипание электрода — функция AntiStick позволяет легко отделить электрод от поверхности металла, не повредив обмазку.
- Удобная эксплуатация — в нижней части дисплея отображаются пиктограммы с рекомендованным диаметром электрода для заданного тока.
- Безопасность — режим VRD обеспечивает работу с пониженным напряжением холостого хода, что снижает риск получения электротравмы, особенно в условиях повышенной влажности.
- Термозащита — в случае перегрева с
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
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