Опрыскиватель Grinda 8-4251-S_z01
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 267026
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
640 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х2
Вес, г.
130
Описание товара Опрыскиватель Grinda 8-4251-S_z01
Телескопическая конструкция обеспечивает удобное распыление растворов над высокими растениями и кустарниками. Сопло опрыскивателя обеспечивает регулировку от жесткой струи до распыления. Удлинитель изготовлен из высококачественной латуни.Применяется как телескопический удлинитель к садовым опрыскивателям GRINDA (артикулы 8-425113, 8-425114, 8-425115, 8-425117, 8-425155, 8-425158), а также к опрыскивателям других производителей с внутренним диаметром шланга 1/4.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Телескопическая конструкция обеспечивает удобное распыление растворов над высокими растениями и кустарниками. Сопло опрыскивателя обеспечивает регулировку от жесткой струи до распыления. Удлинитель изготовлен из высококачественной латуни.Применяется как телескопический удлинитель к садовым опрыскивателям GRINDA (артикулы 8-425113, 8-425114, 8-425115, 8-425117, 8-425155, 8-425158), а также к опрыскивателям других производителей с внутренним диаметром шланга 1/4.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Опрыскиватель Grinda 8-4251-S_z01 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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