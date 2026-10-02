Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310
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Характеристики
Тип товара
Тестер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%960 руб. 1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266759
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тестер
Напр. переменного тока, В
500
Напр. постоянного тока, В
500
Постоянный ток, А
10
Сопротивление, МОм
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х4
Вес, г.
200
Описание товара Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310
Мультиметр STAYER PROFESSIONAL PRODigital 45310 используется для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока и напряжения. Отличительной особенностью модели является компактные размеры, благодаря чему аппарат можно носить даже в кармане. Индикатор разряда батареи позволяет своевременно менять элементы питания для избежания перерывов в работе. Прорезиненный чехол защищает инструмент от ударов для долгого срока службы.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тестер
Напр. переменного тока, В
500
Напр. постоянного тока, В
500
Постоянный ток, А
10
Сопротивление, МОм
20
Страна производитель
Китай
Мультиметр STAYER PROFESSIONAL PRODigital 45310 используется для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока и напряжения. Отличительной особенностью модели является компактные размеры, благодаря чему аппарат можно носить даже в кармане. Индикатор разряда батареи позволяет своевременно менять элементы питания для избежания перерывов в работе. Прорезиненный чехол защищает инструмент от ударов для долгого срока службы.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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