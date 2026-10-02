Скребок Matrix (79545)
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Характеристики
Описание товара Скребок Matrix (79545)
Скребок Matrix 79545 с фиксированным лезвием шириной 100 мм, с металлической обрезиненной ручкой, эффективно снимает с поверхностей краску и обои, излишки монтажной пены, наклейки и жевательную резинку. С этими задачами он успешно справляется благодаря острой стороне двустороннего лезвия. Тупая сторона лезвия используется для удаления шпаклевки, цемента, остатков строительных смесей. Предусмотрена возможность замены полотна, поэтому скребок прослужит долго. Инструмент будет полезен во время отделочных работ, пригодится также в быту.
Преимущества
- Высокий ресурс — лезвие изготовлено из прочной углеродистой стали.
- Надежная конструкция — лезвие крепко зафиксировано в корпусе.
- Устойчивость к слому — ручка скребка выполнена из металла.
- Безопасность — на время хранения и транспортировки режущая кромка скребка закрывается защитной пластиковой крышкой.
- Комфортность работы — обрезиненная ручка имеет рельефную поверхность и удобно лежит в руке.
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Скребок Matrix 79545 с фиксированным лезвием шириной 100 мм, с металлической обрезиненной ручкой, эффективно снимает с поверхностей краску и обои, излишки монтажной пены, наклейки и жевательную резинку. С этими задачами он успешно справляется благодаря острой стороне двустороннего лезвия. Тупая сторона лезвия используется для удаления шпаклевки, цемента, остатков строительных смесей. Предусмотрена возможность замены полотна, поэтому скребок прослужит долго. Инструмент будет полезен во время отделочных работ, пригодится также в быту.
Преимущества
- Высокий ресурс — лезвие изготовлено из прочной углеродистой стали.
- Надежная конструкция — лезвие крепко зафиксировано в корпусе.
- Устойчивость к слому — ручка скребка выполнена из металла.
- Безопасность — на время хранения и транспортировки режущая кромка скребка закрывается защитной пластиковой крышкой.
- Комфортность работы — обрезиненная ручка имеет рельефную поверхность и удобно лежит в руке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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