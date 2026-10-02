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Скребок Matrix (79545) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скребок Matrix (79545)

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Скребок Matrix (79545) - фото 2
Скребок Matrix (79545) - фото 3
Скребок Matrix (79545) - фото 4
Скребок Matrix (79545) - фото 5
Скребок Matrix (79545) - фото 6
Скребок Matrix (79545) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Скребок Matrix (79545) - фото 1
  • Скребок Matrix (79545) - фото 2
  • Скребок Matrix (79545) - фото 3
  • Скребок Matrix (79545) - фото 4
  • Скребок Matrix (79545) - фото 5
  • Скребок Matrix (79545) - фото 6
  • Скребок Matrix (79545) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266039
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Скребок Matrix (79545)
370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Материал рабочей части
сталь
Материал черенка
металл
Назначение
для очистки любой гладкой поверхности
Общая длина, мм
210
Ширина, мм
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х3
Вес, г.
130

Описание товара Скребок Matrix (79545)

Скребок Matrix 79545 с фиксированным лезвием шириной 100 мм, с металлической обрезиненной ручкой, эффективно снимает с поверхностей краску и обои, излишки монтажной пены, наклейки и жевательную резинку. С этими задачами он успешно справляется благодаря острой стороне двустороннего лезвия. Тупая сторона лезвия используется для удаления шпаклевки, цемента, остатков строительных смесей. Предусмотрена возможность замены полотна, поэтому скребок прослужит долго. Инструмент будет полезен во время отделочных работ, пригодится также в быту.

Преимущества

  • Высокий ресурс — лезвие изготовлено из прочной углеродистой стали.
  • Надежная конструкция — лезвие крепко зафиксировано в корпусе.
  • Устойчивость к слому — ручка скребка выполнена из металла.
  • Безопасность — на время хранения и транспортировки режущая кромка скребка закрывается защитной пластиковой крышкой.
  • Комфортность работы — обрезиненная ручка имеет рельефную поверхность и удобно лежит в руке.

Отзывы о товаре Скребок Matrix (79545)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Matrix
Материал рабочей части
сталь
Материал черенка
металл
Назначение
для очистки любой гладкой поверхности
Общая длина, мм
210
Ширина, мм
100
Страна производитель
Китай
Описание

Скребок Matrix 79545 с фиксированным лезвием шириной 100 мм, с металлической обрезиненной ручкой, эффективно снимает с поверхностей краску и обои, излишки монтажной пены, наклейки и жевательную резинку. С этими задачами он успешно справляется благодаря острой стороне двустороннего лезвия. Тупая сторона лезвия используется для удаления шпаклевки, цемента, остатков строительных смесей. Предусмотрена возможность замены полотна, поэтому скребок прослужит долго. Инструмент будет полезен во время отделочных работ, пригодится также в быту.

Преимущества

  • Высокий ресурс — лезвие изготовлено из прочной углеродистой стали.
  • Надежная конструкция — лезвие крепко зафиксировано в корпусе.
  • Устойчивость к слому — ручка скребка выполнена из металла.
  • Безопасность — на время хранения и транспортировки режущая кромка скребка закрывается защитной пластиковой крышкой.
  • Комфортность работы — обрезиненная ручка имеет рельефную поверхность и удобно лежит в руке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скребок Matrix (79545) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 370 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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