Геймпад Defender Zoom USB Xinput (64244)
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Характеристики
Описание товара Геймпад Defender Zoom USB Xinput (64244)
Для каждого любителя компьютерных игр важно, чтобы абсолютно все способствовало успеху в игре, начиная с функциональных возможностей техники и заканчивая эргономикой корпуса. Всем требованиям соответствует геймпад Defender Zoom, выполненный в сером корпусе. Проводной геймпад поддерживает игры типа Dinput и Xinput, которые недоступны для многих моделей джойстиков, поскольку представляют собой устаревшие версии. Defender Zoom использует 10 кнопок для полноценного управления игровым процессом. Среди средств управления можно отметить два аналоговые стики, бамперы, триггеры, D-Pad. Также используется и переключатель видов с четырьмя позициями. Наличие двух мини-джойстиков открывает возможности играть в такие игры, как футбольные симуляторы. Особенность Defender Zoom заключается в том, что он предназначен для использования на ПК, то есть ему доступны все компьютерные игры. Обращает на себя внимание и эффект вибрации, присущий геймпаду. Это способствует обеспечению полного погружения в игровой процесс, ведь вы будете ощущать все вибрации от столкновений и аварий.
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Достоинства:
Комментарий:
отличный дивайс. рекомендую.
Отзывы о товаре Геймпад Defender Zoom USB Xinput (64244)
Достоинства:
Комментарий:
отличный дивайс. рекомендую.