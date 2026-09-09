Бак расширительный Джилекс 14 7814
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Характеристики
Описание товара Бак расширительный Джилекс 14 7814
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения Джилекс — это надежное и эффективное решение для поддержания стабильного давления в вашей водопроводной системе. Эта модель обладает объемом 14 литров и рассчитана на максимальное рабочее давление до 5 бар, что делает ее идеальной для использования в бытовых и небольших коммерческих системах водоснабжения. Особенности: - **Бренд**: Джилекс, известный качеством и надежностью своей продукции. - **Страна производитель**: Россия, что гарантирует адаптацию к местным условиям эксплуатации. - **Исполнение**: вертикальное, что позволяет экономить пространство и облегчает интеграцию в существующие системы. - **Материал бака**: высококачественная сталь, обеспечивающая долговечность и устойчивость к коррозии. - **Присоединительный размер**: 3/4 дюйма, стандартный размер для легкой установки и совместимости с различными компонентами системы. Тип изделия относится к комплектующим для гидроаккумуляторов, что означает, что оно предназначено для защиты насосного оборудования и предотвращения гидравлических ударов в системе водоснабжения. Выбирая гидроаккумуляторы Джилекс, вы обеспечиваете надежную и бесперебойную работу вашей водопроводной системы.
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