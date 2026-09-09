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Характеристики
Тип товара
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения
Исполнение
вертикальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
5
Присоединительный размер, дюйм
3/4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264922
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Описание товара Бак расширительный Джилекс 10 7810
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения Джилекс — это надежные и высококачественные компоненты, предназначенные для обеспечения стабильного и бесперебойного водоснабжения в вашем доме или на предприятии. Данная модель обладает объемом 10 литров, что делает его подходящим для использования в небольших системах водоснабжения. Максимальное рабочее давление составляет 5 бар, что обеспечивает эффективную работу устройства при стандартных условиях эксплуатации.
Гидроаккумулятор оснащен присоединительным размером 3/4 дюйма для легкой и быстрой установки в существующие системы водоснабжения. Вертикальное исполнение устройства позволяет компактно разместить его даже в ограниченных по пространству условиях.
Бренд Джилекс, известный своим высоким качеством и надежностью, является гарантом долговечности и эффективности этой модели. Производимый в России, этот гидроаккумулятор соответствует всем необходимым стандартам и адаптирован под особенности эксплуатации в отечественных условиях.
Данный тип оборудования относится к категории комплектующих для гидроаккумуляторов, представляя собой неотъемлемую часть систем водоснабжения, способствующую снижению циклической нагрузки на насос и поддержанию постоянного давления в системе.
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения Джилекс — это надежные и высококачественные компоненты, предназначенные для обеспечения стабильного и бесперебойного водоснабжения в вашем доме или на предприятии. Данная модель обладает объемом 10 литров, что делает его подходящим для использования в небольших системах водоснабжения. Максимальное рабочее давление составляет 5 бар, что обеспечивает эффективную работу устройства при стандартных условиях эксплуатации.
Гидроаккумулятор оснащен присоединительным размером 3/4 дюйма для легкой и быстрой установки в существующие системы водоснабжения. Вертикальное исполнение устройства позволяет компактно разместить его даже в ограниченных по пространству условиях.
Бренд Джилекс, известный своим высоким качеством и надежностью, является гарантом долговечности и эффективности этой модели. Производимый в России, этот гидроаккумулятор соответствует всем необходимым стандартам и адаптирован под особенности эксплуатации в отечественных условиях.
Данный тип оборудования относится к категории комплектующих для гидроаккумуляторов, представляя собой неотъемлемую часть систем водоснабжения, способствующую снижению циклической нагрузки на насос и поддержанию постоянного давления в системе.
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