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Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.2C (2х/4х) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.2C (2х/4х)

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Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.2C (2х/4х) - фото 1
Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.2C (2х/4х) - фото 2
Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.2C (2х/4х) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.2C (2х/4х) - фото 1
  • Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.2C (2х/4х) - фото 2
  • Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.2C (2х/4х) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264057
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
34х28х16
Вес, кг.
3.2

Описание товара Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.2C (2х/4х)

Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС-1 вар. 2С предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном и проходящем свете. Микроскоп выпускается в различных вариантах исполнения, отличающихся увеличением объектива. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в левый тубус микроскопа (тубус с диоптрийной подвижкой) вместо окуляра при помощи переходника 23,2 мм - 30,5 мм. Переходник идет в комплекте с видеоокуляром. Расстояние от штатива до оптической оси - 90 мм. Максимальная высота исследуемого объекта - 40 мм

Отзывы о товаре Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.2C (2х/4х)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС-1 вар. 2С предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном и проходящем свете. Микроскоп выпускается в различных вариантах исполнения, отличающихся увеличением объектива. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в левый тубус микроскопа (тубус с диоптрийной подвижкой) вместо окуляра при помощи переходника 23,2 мм - 30,5 мм. Переходник идет в комплекте с видеоокуляром. Расстояние от штатива до оптической оси - 90 мм. Максимальная высота исследуемого объекта - 40 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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