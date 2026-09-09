Оптическая головка Микромед МС-2-ZOOM вар.1
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Характеристики
Тип товара
Оптическая головка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 263979
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оптическая головка
Особенности
Увеличение микроскопа, крат 10-40. Визуальная насадка бинокулярная. Угол наклона визуальной насадки, град 45. Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 55-75. Окуляры 10х/23. Объектив панкратический, крат 1-4. Рабочее расстояние, мм 85. Поле зрения, мм 23 - 5,5.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х18
Вес, кг.
2
Описание товара Оптическая головка Микромед МС-2-ZOOM вар.1
Бинокулярная оптическая головка МС-2-ZOOM вар.1 устанавливается на любой стандартный штатив стереомикроскопа Микромед - основание А, основание CR, штативы TD-1, TD-2, TD-3, TD-4. Для установки на штативы TD-3 и TD-4 необходимо использовать фокусировочный механизм с кронштейном - держателем оптической головки.
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Бренд
Тип товара
Оптическая головка
Особенности
Увеличение микроскопа, крат 10-40. Визуальная насадка бинокулярная. Угол наклона визуальной насадки, град 45. Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 55-75. Окуляры 10х/23. Объектив панкратический, крат 1-4. Рабочее расстояние, мм 85. Поле зрения, мм 23 - 5,5.
Страна производитель
Китай
Бинокулярная оптическая головка МС-2-ZOOM вар.1 устанавливается на любой стандартный штатив стереомикроскопа Микромед - основание А, основание CR, штативы TD-1, TD-2, TD-3, TD-4. Для установки на штативы TD-3 и TD-4 необходимо использовать фокусировочный механизм с кронштейном - держателем оптической головки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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