Стол Falcon Eyes ST-0303 для предметной съемки
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотостол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 263934
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотостол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х31х3
Вес, г.
700
Описание товара Стол Falcon Eyes ST-0303 для предметной съемки
Стол Falcon Eyes ST-0303 для предметной съёмки с прочными глянцевыми акриловыми белым и чёрным полотнами. Предназначен для художественной (в том числе и макро-) съёмки ювелирных изделий, часов, очков и других изделий с реальными размерами около 10?10 см. Осветительные приборы с клипсами можно крепить прямо к кромке полотна. Белое полупрозрачное полотно используется для получения бестеневых изображений предметов, а чёрное полотно для получения кадров с эффектным отражением снимаемого объекта в плоскости полотна.
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Стол Falcon Eyes ST-0303 для предметной съёмки с прочными глянцевыми акриловыми белым и чёрным полотнами. Предназначен для художественной (в том числе и макро-) съёмки ювелирных изделий, часов, очков и других изделий с реальными размерами около 10?10 см. Осветительные приборы с клипсами можно крепить прямо к кромке полотна. Белое полупрозрачное полотно используется для получения бестеневых изображений предметов, а чёрное полотно для получения кадров с эффектным отражением снимаемого объекта в плоскости полотна.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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