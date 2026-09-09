Фон Falcon Eyes BCP-13 RB-4066
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 253112
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фон
Материал
бумага
Ширина, см
168
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х57х3
Вес, кг.
1.1
Описание товара Фон Falcon Eyes BCP-13 RB-4066
Фон BCP-13 RB-4066 изготовлен из высокопрочной небликующей хлопчатобумажной ткани. Фоны серии BCP имеют однотонный цвет без фактуры (оттенок на фотографии может отличаться от реального цвета фона). Фон имеет гибкий стальной ободок для растяжки. К фону прилагается специальный чехол, куда его складывают в свернутом состоянии. В развернутом виде, фон можно повесить на стойку с помощью специальных держателей (приобретаются отдельно), что избавляет от необходимости применения специальной системы подвески фона. Данный фон очень удобен для выездных сессий.
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Фон BCP-13 RB-4066 изготовлен из высокопрочной небликующей хлопчатобумажной ткани. Фоны серии BCP имеют однотонный цвет без фактуры (оттенок на фотографии может отличаться от реального цвета фона). Фон имеет гибкий стальной ободок для растяжки. К фону прилагается специальный чехол, куда его складывают в свернутом состоянии. В развернутом виде, фон можно повесить на стойку с помощью специальных держателей (приобретаются отдельно), что избавляет от необходимости применения специальной системы подвески фона. Данный фон очень удобен для выездных сессий.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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