Микроскоп цифровой Levenhuk MED D35T LCD, тринокулярный
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
218 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251208
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
30 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
Предметный столик
180х160 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х45х28
Вес, кг.
11.74
Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk MED D35T LCD, тринокулярный
Тринокулярный цифровой микроскоп с ЖК-экраном Levenhuk MED D35T LCD создан для профессиональных микроисследований в медицине, биохимии, классической биологии и других научных областях. Он станет достойным приобретением для клинико-диагностической лаборатории или кафедры высшего учебного заведения. Микроскоп комплектуется цифровой камерой с ЖК-экраном, позволяет работать с освещением по методу Келера и поддерживает масляную иммерсию. В микроскопе установлена планахроматическая оптика, позволяющая вести наблюдения на увеличении от 40 до 1000 крат.
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Бренд
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
30 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
Предметный столик
180х160 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Тринокулярный цифровой микроскоп с ЖК-экраном Levenhuk MED D35T LCD создан для профессиональных микроисследований в медицине, биохимии, классической биологии и других научных областях. Он станет достойным приобретением для клинико-диагностической лаборатории или кафедры высшего учебного заведения. Микроскоп комплектуется цифровой камерой с ЖК-экраном, позволяет работать с освещением по методу Келера и поддерживает масляную иммерсию. В микроскопе установлена планахроматическая оптика, позволяющая вести наблюдения на увеличении от 40 до 1000 крат.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D35T LCD, тринокулярный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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