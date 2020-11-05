8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроскоп Микромед MP-450 (21351)

Артикул: 232258
  • Микроскоп Микромед MP-450 (21351) - фото 1
  • Микроскоп Микромед MP-450 (21351) - фото 2
  • Микроскоп Микромед MP-450 (21351) - фото 3
Микроскоп Микромед MP-450 (21351) - фото 1
Микроскоп Микромед MP-450 (21351) - фото 2
Микроскоп Микромед MP-450 (21351) - фото 3
1 090 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 232258
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендМикромед
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат100-450
Подсветказеркало
Материал корпусапластик
Вес, гр260
Небольшой детский микроскоп для начинающих биологов. Эта модель проста и удобна в использовании. Микроскоп имеет три уровня увеличений: 100, 200 и 450 крат. Освещение микропрепаратов происходит при помощи осветительной лампы, когда она повернута вверх, либо при помощи света, отраженного от зеркала.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Микроскоп Микромед MP-450 (21351) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...