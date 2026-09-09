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Микроскоп Микромед MP-450 (21351) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Микромед MP-450 (21351)

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Микроскоп Микромед MP-450 (21351) - фото 1
Микроскоп Микромед MP-450 (21351) - фото 2
Микроскоп Микромед MP-450 (21351) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп Микромед MP-450 (21351) - фото 1
  • Микроскоп Микромед MP-450 (21351) - фото 2
  • Микроскоп Микромед MP-450 (21351) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232258
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
26х20х7
Вес, г.
300

Описание товара Микроскоп Микромед MP-450 (21351)

Небольшой детский микроскоп для начинающих биологов. Эта модель проста и удобна в использовании. Микроскоп имеет три уровня увеличений: 100, 200 и 450 крат. Освещение микропрепаратов происходит при помощи осветительной лампы, когда она повернута вверх, либо при помощи света, отраженного от зеркала.

Отзывы о товаре Микроскоп Микромед MP-450 (21351)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Небольшой детский микроскоп для начинающих биологов. Эта модель проста и удобна в использовании. Микроскоп имеет три уровня увеличений: 100, 200 и 450 крат. Освещение микропрепаратов происходит при помощи осветительной лампы, когда она повернута вверх, либо при помощи света, отраженного от зеркала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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