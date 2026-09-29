Комплект Falcon Eyes QLBK-1000
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Характеристики
Описание товара Комплект Falcon Eyes QLBK-1000
Комплект с постоянным светом QLBK-1000 особенно удобен для начинающих фотографов, так как позволяет заранее оценить светотеневой рисунок и использовать полуавтоматические режимы камеры, без необходимости снимать в ручном режиме. Соотношение света от галогенных источников контролируется визуально, что облегчит съемку при частой смене световых схем. Комплект собран на базе двух мощных галогенных осветителей QL-1000 BW, они одинаково хорошо подходят как для портретной, так и для предметной съемки. Так же широко используются в видеосъемке. Особенности осветителя QL-1000BW: Мощность лампы – 1000 Вт (3200К), Байонет Bowens, Встроенный процессор - регулирует работу системы, обеспечивает безопасную и продолжительную эксплуатацию, контролирует эффективность системы вентиляции и обеспечивает стабильную цветовую температуру, Плавная регулировка мощности от 0 до 100%, Функция памяти. В комплект входят две стойки с металлическими зажимами (максимальной высотой 2,3 м). Осветители комплектуются двумя рефлекторами диаметром 180 мм. Софтбоксы серии SBQ предназначены для использования с галогенными осветителями, а также со студийными вспышками с байонетом Bowens. Данные софтбоксы выполнены из термостойкого материала, позволяющего использовать их при высоких температурах (не рекомендуется использование с осветителями постоянного света мощностью более 1000Вт). Сумка с мягкими поролоновыми вставками защитит оборудование при транспортировке.
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