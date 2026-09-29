Top.Mail.Ru
Комплект Falcon Eyes QLBK-1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект Falcon Eyes QLBK-1000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231503
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Размеры в упаковке, см
71х46х27
Вес, кг.
4.72

Описание товара Комплект Falcon Eyes QLBK-1000

Комплект с постоянным светом QLBK-1000 особенно удобен для начинающих фотографов, так как позволяет заранее оценить светотеневой рисунок и использовать полуавтоматические режимы камеры, без необходимости снимать в ручном режиме. Соотношение света от галогенных источников контролируется визуально, что облегчит съемку при частой смене световых схем. Комплект собран на базе двух мощных галогенных осветителей QL-1000 BW, они одинаково хорошо подходят как для портретной, так и для предметной съемки. Так же широко используются в видеосъемке. Особенности осветителя QL-1000BW: Мощность лампы – 1000 Вт (3200К), Байонет Bowens, Встроенный процессор - регулирует работу системы, обеспечивает безопасную и продолжительную эксплуатацию, контролирует эффективность системы вентиляции и обеспечивает стабильную цветовую температуру, Плавная регулировка мощности от 0 до 100%, Функция памяти. В комплект входят две стойки с металлическими зажимами (максимальной высотой 2,3 м). Осветители комплектуются двумя рефлекторами диаметром 180 мм. Софтбоксы серии SBQ предназначены для использования с галогенными осветителями, а также со студийными вспышками с байонетом Bowens. Данные софтбоксы выполнены из термостойкого материала, позволяющего использовать их при высоких температурах (не рекомендуется использование с осветителями постоянного света мощностью более 1000Вт). Сумка с мягкими поролоновыми вставками защитит оборудование при транспортировке.

Отзывы о товаре Комплект Falcon Eyes QLBK-1000




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Описание
Комплект с постоянным светом QLBK-1000 особенно удобен для начинающих фотографов, так как позволяет заранее оценить светотеневой рисунок и использовать полуавтоматические режимы камеры, без необходимости снимать в ручном режиме. Соотношение света от галогенных источников контролируется визуально, что облегчит съемку при частой смене световых схем. Комплект собран на базе двух мощных галогенных осветителей QL-1000 BW, они одинаково хорошо подходят как для портретной, так и для предметной съемки. Так же широко используются в видеосъемке. Особенности осветителя QL-1000BW: Мощность лампы – 1000 Вт (3200К), Байонет Bowens, Встроенный процессор - регулирует работу системы, обеспечивает безопасную и продолжительную эксплуатацию, контролирует эффективность системы вентиляции и обеспечивает стабильную цветовую температуру, Плавная регулировка мощности от 0 до 100%, Функция памяти. В комплект входят две стойки с металлическими зажимами (максимальной высотой 2,3 м). Осветители комплектуются двумя рефлекторами диаметром 180 мм. Софтбоксы серии SBQ предназначены для использования с галогенными осветителями, а также со студийными вспышками с байонетом Bowens. Данные софтбоксы выполнены из термостойкого материала, позволяющего использовать их при высоких температурах (не рекомендуется использование с осветителями постоянного света мощностью более 1000Вт). Сумка с мягкими поролоновыми вставками защитит оборудование при транспортировке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Falcon Eyes QLBK-1000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...