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Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый

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Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 1
Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 2
Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 3
Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 4
Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
  • Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 1
  • Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 2
  • Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 3
  • Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 4
  • Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231366
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Размеры в упаковке, см
37х26х24
Вес, кг.
2.47

Описание товара Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый

Студийный галогенный осветитель Falcon Eyes QL-500BW – источник постоянного света мощностью 500 Вт с электронным блоком управления и байонетом Bowens. Встроенный процессор регулирует работу системы, обеспечивает безопасную и продолжительную эксплуатацию, имеет функцию памяти, контролирует эффективность системы вентиляции и обеспечивает стабильную цветовую температуру. Falcon Eyes QL-500BW полностью отвечает требованиям фотографов и видеооператоров, являясь надежным, удобным и эффективным источником постоянного света. Плавная регулировка мощности от 0 до 100% осуществляется поворотом диммера (вращающейся рукояткой) расположенного на торцевой части осветителя. Там же, находится кнопка переключения режимов: «PROR» – мощность регулируется диммером, «FULL Power» - для быстрого переключения осветителя на полную мощность, «OFF» - отключает лампу осветителя, охлаждение при этом будет продолжать работать.

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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Описание
Студийный галогенный осветитель Falcon Eyes QL-500BW – источник постоянного света мощностью 500 Вт с электронным блоком управления и байонетом Bowens. Встроенный процессор регулирует работу системы, обеспечивает безопасную и продолжительную эксплуатацию, имеет функцию памяти, контролирует эффективность системы вентиляции и обеспечивает стабильную цветовую температуру. Falcon Eyes QL-500BW полностью отвечает требованиям фотографов и видеооператоров, являясь надежным, удобным и эффективным источником постоянного света. Плавная регулировка мощности от 0 до 100% осуществляется поворотом диммера (вращающейся рукояткой) расположенного на торцевой части осветителя. Там же, находится кнопка переключения режимов: «PROR» – мощность регулируется диммером, «FULL Power» - для быстрого переключения осветителя на полную мощность, «OFF» - отключает лампу осветителя, охлаждение при этом будет продолжать работать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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