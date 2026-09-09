Top.Mail.Ru
Отражатель Falcon Eyes R-175 BW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отражатель Falcon Eyes R-175 BW

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Отражатель Falcon Eyes R-175 BW - фото 1
Отражатель Falcon Eyes R-175 BW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отражатель
  • Отражатель Falcon Eyes R-175 BW - фото 1
  • Отражатель Falcon Eyes R-175 BW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 090 руб.  1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231316
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Отражатель
Ширина, см
17.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х14
Вес, г.
295

Описание товара Отражатель Falcon Eyes R-175 BW

Рефлектор Falcon Eyes R-175 BW предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами. Рефлектор изготовлен из металла толщиной 1 мм, внутри отражающее серебристое покрытие.

Отзывы о товаре Отражатель Falcon Eyes R-175 BW




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Отражатель
Ширина, см
17.5
Страна производитель
Китай
Описание
Рефлектор Falcon Eyes R-175 BW предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами. Рефлектор изготовлен из металла толщиной 1 мм, внутри отражающее серебристое покрытие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отражатель Falcon Eyes R-175 BW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...