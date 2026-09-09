Отражатель Falcon Eyes SR-41T(BW)

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портретная тарелка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231294
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Портретная тарелка (beauty dish) Falcon Eyes SR-41T(BW) применяется для смягчения светового потока. Формирует умеренные по глубине и жесткости тени, обеспечивая рассеивание без избыточной резкости. Эти свойства приобретаются благодаря дефлектору, импульс света отражается от него и попадает на отражающую поверхность самой тарелки. Данный вид рефлекторов получил признание фотографов-портретистов во всех жанрах съемки. Рефлектор изготовлен из металла. Кайма по краю предназначена для установки различных модификаторов, в комплекте тканевый рассеиватель. Сотовая насадка приобретается отдельно, к этой модели рекомендуем Falcon Eyes HC-40.
Портретная тарелка (beauty dish) Falcon Eyes SR-41T(BW) применяется для смягчения светового потока. Формирует умеренные по глубине и жесткости тени, обеспечивая рассеивание без избыточной резкости. Эти свойства приобретаются благодаря дефлектору, импульс света отражается от него и попадает на отражающую поверхность самой тарелки. Данный вид рефлекторов получил признание фотографов-портретистов во всех жанрах съемки. Рефлектор изготовлен из металла. Кайма по краю предназначена для установки различных модификаторов, в комплекте тканевый рассеиватель. Сотовая насадка приобретается отдельно, к этой модели рекомендуем Falcon Eyes HC-40.
Отражатель Falcon Eyes SR-41T(BW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отражатель Falcon Eyes SR-41T(BW)