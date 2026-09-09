Перекладина Falcon Eyes CB-BS300
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Характеристики
Тип товара
Перекладина
Минимальная высота, см
123
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231276
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перекладина
Минимальная высота, см
123
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.28х0.06х0.05
Вес, кг.
1
Описание товара Перекладина Falcon Eyes CB-BS300
Falcon Eyes CB-BS300 телескопическая алюминиевая перекладина, максимальное расстояние между креплениями для стоек - 2,98 м. Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т. д. На торцах расположены втулки для крепления 5/8.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Falcon Eyes CB-BS300 телескопическая алюминиевая перекладина, максимальное расстояние между креплениями для стоек - 2,98 м. Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т. д. На торцах расположены втулки для крепления 5/8.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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