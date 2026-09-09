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Перекладина Falcon Eyes CB-BS300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перекладина Falcon Eyes CB-BS300

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Перекладина Falcon Eyes CB-BS300 - фото 1
Перекладина Falcon Eyes CB-BS300 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перекладина
Минимальная высота, см
123
  • Перекладина Falcon Eyes CB-BS300 - фото 1
  • Перекладина Falcon Eyes CB-BS300 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231276
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Перекладина
Минимальная высота, см
123
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.28х0.06х0.05
Вес, кг.
1

Описание товара Перекладина Falcon Eyes CB-BS300

Falcon Eyes CB-BS300 телескопическая алюминиевая перекладина, максимальное расстояние между креплениями для стоек - 2,98 м. Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т. д. На торцах расположены втулки для крепления 5/8.

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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Перекладина
Минимальная высота, см
123
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes CB-BS300 телескопическая алюминиевая перекладина, максимальное расстояние между креплениями для стоек - 2,98 м. Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т. д. На торцах расположены втулки для крепления 5/8.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перекладина Falcon Eyes CB-BS300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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