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Пульт Falcon Eyes WC-LG дистанционного управления купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пульт Falcon Eyes WC-LG дистанционного управления

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Пульт Falcon Eyes WC-LG дистанционного управления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231226
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Пульт
Высота, см
3.9
Особенности
Отключение звука готовности
Ширина, см
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х2
Вес, г.
200

Описание товара Пульт Falcon Eyes WC-LG дистанционного управления

Для выездной видео/фотосъёмки с возможностью подключения аккумулятора и пульта дистанционного управления. Низкое энергопотребление.

Отзывы о товаре Пульт Falcon Eyes WC-LG дистанционного управления




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Пульт
Высота, см
3.9
Особенности
Отключение звука готовности
Ширина, см
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Для выездной видео/фотосъёмки с возможностью подключения аккумулятора и пульта дистанционного управления. Низкое энергопотребление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пульт Falcon Eyes WC-LG дистанционного управления - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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