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Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 для фото/видеостудии купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 для фото/видеостудии

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Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 для фото/видеостудии - фото 3
Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 для фото/видеостудии - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
72
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 для фото/видеостудии - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231086
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х10х9
Вес, кг.
2

Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 для фото/видеостудии

Falcon Eyes FlyStand 2200 4-х секционная алюминиевая стойка-тренога, главной особенностью которой являются быстрораскладные ножки и воздушный амортизатор секций. Прочные алюминиевые ножки с профилем сечения 11х14 мм имеют функцию Quick Move, они складываются и раскладываются под собственным весом при переносе стойки-треноги с места на место. Нижняя секция снабжена резиновой опорой, защищающей пол от повреждений. Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 укомплектована шаровой головкой для установки цифровых камер, головка крепится на резьбу 1/4” на винт стандартного шпигота 5/8” (несъемного), который запрессован в верхнюю секцию стойки. Шаровая головка имеет винт фиксации угла поворота шара и снабжена посадочным винтом 1/4” для крепления цифровой камеры. Стойка рассчитана на максимальную вертикальную (осевую) нагрузку 4 кг. Воздушная амортизация FlyStand 2200 является защитным механизмом от резкого удара при слишком быстром складывании секций.Надежные металлические фиксаторы высоты секций.

Отзывы о товаре Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 для фото/видеостудии




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
72
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes FlyStand 2200 4-х секционная алюминиевая стойка-тренога, главной особенностью которой являются быстрораскладные ножки и воздушный амортизатор секций. Прочные алюминиевые ножки с профилем сечения 11х14 мм имеют функцию Quick Move, они складываются и раскладываются под собственным весом при переносе стойки-треноги с места на место. Нижняя секция снабжена резиновой опорой, защищающей пол от повреждений. Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200 укомплектована шаровой головкой для установки цифровых камер, головка крепится на резьбу 1/4” на винт стандартного шпигота 5/8” (несъемного), который запрессован в верхнюю секцию стойки. Шаровая головка имеет винт фиксации угла поворота шара и снабжена посадочным винтом 1/4” для крепления цифровой камеры. Стойка рассчитана на максимальную вертикальную (осевую) нагрузку 4 кг. Воздушная амортизация FlyStand 2200 является защитным механизмом от резкого удара при слишком быстром складывании секций.Надежные металлические фиксаторы высоты секций.
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