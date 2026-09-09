Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера цифровая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221281
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS
Цифровая камера Levenhuk T500 PLUS – ваш проводник в мир астрофотографии. Этот небольшой аксессуар позволит вам запечатлеть красоты звездного неба и поделиться ими с друзьями. Камера устанавливается прямо в фокусер телескопа и в режиме реального времени транслирует изображение с телескопа на экран компьютера. Благодаря специальному программному обеспечению вы можете обрабатывать получаемые кадры: изменять яркость и контрастность, кадрировать картинку, сохранять изображения в виде отдельных снимков или монтировать видео. Цифровая камера Levenhuk T500 PLUS – аксессуар, который работает прямо «из коробки». В комплекте есть все необходимое для установки и работы с камерой. Камера совместима с любыми телескопами с фокусером 1,25 и работает с компьютерами под управлением разных операционных систем. Кабели, адаптеры и программы уже включены в комплект поставки.
Цифровая камера Levenhuk T500 PLUS – ваш проводник в мир астрофотографии. Этот небольшой аксессуар позволит вам запечатлеть красоты звездного неба и поделиться ими с друзьями. Камера устанавливается прямо в фокусер телескопа и в режиме реального времени транслирует изображение с телескопа на экран компьютера. Благодаря специальному программному обеспечению вы можете обрабатывать получаемые кадры: изменять яркость и контрастность, кадрировать картинку, сохранять изображения в виде отдельных снимков или монтировать видео. Цифровая камера Levenhuk T500 PLUS – аксессуар, который работает прямо «из коробки». В комплекте есть все необходимое для установки и работы с камерой. Камера совместима с любыми телескопами с фокусером 1,25 и работает с компьютерами под управлением разных операционных систем. Кабели, адаптеры и программы уже включены в комплект поставки.
Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS