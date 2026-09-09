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Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS

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Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 3
Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 4
Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 5
Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 6
Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 7
Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 8
Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 9
Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера цифровая
  • Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 1
  • Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 2
  • Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 3
  • Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 4
  • Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 5
  • Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 6
  • Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 7
  • Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 8
  • Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 9
  • Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221281
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Камера цифровая
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
570

Описание товара Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS

Цифровая камера Levenhuk T500 PLUS – ваш проводник в мир астрофотографии. Этот небольшой аксессуар позволит вам запечатлеть красоты звездного неба и поделиться ими с друзьями. Камера устанавливается прямо в фокусер телескопа и в режиме реального времени транслирует изображение с телескопа на экран компьютера. Благодаря специальному программному обеспечению вы можете обрабатывать получаемые кадры: изменять яркость и контрастность, кадрировать картинку, сохранять изображения в виде отдельных снимков или монтировать видео. Цифровая камера Levenhuk T500 PLUS – аксессуар, который работает прямо «из коробки». В комплекте есть все необходимое для установки и работы с камерой. Камера совместима с любыми телескопами с фокусером 1,25 и работает с компьютерами под управлением разных операционных систем. Кабели, адаптеры и программы уже включены в комплект поставки.

Отзывы о товаре Камера цифровая Levenhuk T500 PLUS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Камера цифровая
Описание
Цифровая камера Levenhuk T500 PLUS – ваш проводник в мир астрофотографии. Этот небольшой аксессуар позволит вам запечатлеть красоты звездного неба и поделиться ими с друзьями. Камера устанавливается прямо в фокусер телескопа и в режиме реального времени транслирует изображение с телескопа на экран компьютера. Благодаря специальному программному обеспечению вы можете обрабатывать получаемые кадры: изменять яркость и контрастность, кадрировать картинку, сохранять изображения в виде отдельных снимков или монтировать видео. Цифровая камера Levenhuk T500 PLUS – аксессуар, который работает прямо «из коробки». В комплекте есть все необходимое для установки и работы с камерой. Камера совместима с любыми телескопами с фокусером 1,25 и работает с компьютерами под управлением разных операционных систем. Кабели, адаптеры и программы уже включены в комплект поставки.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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