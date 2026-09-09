Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK102 SynScan GOTO
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
автонаведение
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204x
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221056
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
автонаведение
Материал штатива
сталь
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204x
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х47х26
Вес, кг.
13
Описание товара Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK102 SynScan GOTO
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK102 SynScan GOTO – компактный зеркально-линзовый телескоп, который прекрасно подходит для изучения Луны и планет Солнечной системы. К сожалению, недостаточно широкое поле зрения не позволит максимально эффективно использовать его при наблюдениях дальнего космоса. А вот с астрофотографией Sky-Watcher Star Discovery MAK102 SynScan GOTO справится легко – компьютерная система наведения поможет управлять телескопом во время съемки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
автонаведение
Материал штатива
сталь
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204x
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1250
Страна производитель
Китай
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK102 SynScan GOTO – компактный зеркально-линзовый телескоп, который прекрасно подходит для изучения Луны и планет Солнечной системы. К сожалению, недостаточно широкое поле зрения не позволит максимально эффективно использовать его при наблюдениях дальнего космоса. А вот с астрофотографией Sky-Watcher Star Discovery MAK102 SynScan GOTO справится легко – компьютерная система наведения поможет управлять телескопом во время съемки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK102 SynScan GOTO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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