Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 219044
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Описание товара Кофеварка капельная Philips HD7459/20 Daily Collection, серебристая/черная
Насладиться настоящим ароматным кофе можно безо всяких усилий - кофеварка Philips HD7459/20 выполнит эту тонкую работу за вас. Вам же останется только получать удовольствие от безупречно приготовленного напитка, а стоять у плиты или искать в барах хорошего бариста больше не придется. Устройство обладает массой преимуществ: абсолютной безопасностью (прибор выполнен из нержавеющей стали и пластика), высоким уровнем приготовления бодрящего напитка, защитой от капель, простотой в управлении, изящным дизайном и компактными габаритами. Еще одна важная характеристика домашней капельной кофеварки Philips HD7459/20 - возможность выставить таймер на включение. Просыпаться утром станет легче и приятнее, если вас уже будет ждать ароматный свежезаваренный кофе. Просто выставьте необходимое время, и программа сама запустит приготовление напитка, а после автоматически отключится. Кроме того, дизайн кофеварки элегантен, что позволяет ему дополнить интерьер кухни.
Насладиться настоящим ароматным кофе можно безо всяких усилий - кофеварка Philips HD7459/20 выполнит эту тонкую работу за вас. Вам же останется только получать удовольствие от безупречно приготовленного напитка, а стоять у плиты или искать в барах хорошего бариста больше не придется. Устройство обладает массой преимуществ: абсолютной безопасностью (прибор выполнен из нержавеющей стали и пластика), высоким уровнем приготовления бодрящего напитка, защитой от капель, простотой в управлении, изящным дизайном и компактными габаритами. Еще одна важная характеристика домашней капельной кофеварки Philips HD7459/20 - возможность выставить таймер на включение. Просыпаться утром станет легче и приятнее, если вас уже будет ждать ароматный свежезаваренный кофе. Просто выставьте необходимое время, и программа сама запустит приготовление напитка, а после автоматически отключится. Кроме того, дизайн кофеварки элегантен, что позволяет ему дополнить интерьер кухни.
Достоинства:
Качественный товар.
Варит вкусный кофе.
Таймер на включение и автоматическое отключение
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Рекомендую именно филипс и именно модель с таймером и автовыключением.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофеварка капельная Philips HD7459/20 Daily Collection, серебристая/черная
Достоинства:
Качественный товар.
Варит вкусный кофе.
Таймер на включение и автоматическое отключение
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Рекомендую именно филипс и именно модель с таймером и автовыключением.