Зарядное устройство Digma DCB-50

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Digma DCB-50 – автономное пуско-зарядное устройство, которое предназначено для запуска двигателя легкового автомобиля с разряженным аккумулятором, а также для его заряда. Эта переносная батарея ёмкостью 20-120Ач с выходным напряжением 14,8 В поможет завести машину при отрицательных температурах воздуха.

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