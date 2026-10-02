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Геймпад Defender Omega USB (64247) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Геймпад Defender Omega USB (64247)

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Геймпад Defender Omega USB (64247) - фото 2
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Геймпад Defender Omega USB (64247) - фото 4
Геймпад Defender Omega USB (64247) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Подключение
проводное
Совместимость с платформами
ПК
Цвет
черный
Количество мини-джойстиков
2
Общее количество кнопок
12
Интерфейс
USB
  • Геймпад Defender Omega USB (64247) - фото 1
  • Геймпад Defender Omega USB (64247) - фото 2
  • Геймпад Defender Omega USB (64247) - фото 3
  • Геймпад Defender Omega USB (64247) - фото 4
  • Геймпад Defender Omega USB (64247) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 210845
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Геймпад Defender Omega USB (64247)
670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Аксессуар
Подключение
проводное
Совместимость с платформами
ПК
Цвет
черный
Виброэффекты
Да
Манипулятор D-pad
Да
Аналоговые стики
Да
Количество мини-джойстиков
2
Общее количество кнопок
12
Интерфейс
USB
Материал исполнения
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х6
Вес, г.
300

Описание товара Геймпад Defender Omega USB (64247)

Проводной геймпад для ПК - прекрасная модель для геймеров. При доступной цене геймпад имеет все необходимые функциональные клавиши и комфортно лежит в руках. 12 функциональных кнопок. Два аналоговых джойстика - Два мини джойстика позволяют играть в дополнительные игры, например, в футбольные симуляторы. 8-позиционный переключатель видов. Эффект вибрации - Делает аварии и столкновения более реалистичными (игра должна поддерживать функцию вибрации игрового контроллера). Питание от порта USB.



Смотрите также: Геймпады, Игровые рули

Отзывы о товаре Геймпад Defender Omega USB (64247)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Аксессуар
Подключение
проводное
Совместимость с платформами
ПК
Цвет
черный
Виброэффекты
Да
Манипулятор D-pad
Да
Аналоговые стики
Да
Количество мини-джойстиков
2
Общее количество кнопок
12
Интерфейс
USB
Материал исполнения
пластик
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Проводной геймпад для ПК - прекрасная модель для геймеров. При доступной цене геймпад имеет все необходимые функциональные клавиши и комфортно лежит в руках. 12 функциональных кнопок. Два аналоговых джойстика - Два мини джойстика позволяют играть в дополнительные игры, например, в футбольные симуляторы. 8-позиционный переключатель видов. Эффект вибрации - Делает аварии и столкновения более реалистичными (игра должна поддерживать функцию вибрации игрового контроллера). Питание от порта USB.


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Геймпад Defender Omega USB (64247) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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