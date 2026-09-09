Насадка к швабре VILEDA АКТИВ-МАКС
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%990 руб. 1 336 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 203864
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Характеристики
Бренд
Количество предметов в наборе
1
Комплектация
насадка, упаковка
Конструкция насадки
карман
Материал
микрофибра, хлопок
Материал мопа
микрофибра, хлопок
Тип насадки
плоская
Цвет
белый, голубой
Ширина насадки, см
16.5
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
29х17х2
Вес, г.
81
Описание товара Насадка к швабре VILEDA АКТИВ-МАКС
Насадка для швабры VILEDA Activemax 141001/2 предназначена для швабр Актив Макс, Актив Макс Классик (Комби), Экстра, Стайл (Шениль). Применяется для влажной уборки больших помещений. Отжимается вручную. Насадку можно стирать в стиральной машине.
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Бренд
Количество предметов в наборе
1
Комплектация
насадка, упаковка
Конструкция насадки
карман
Материал
микрофибра, хлопок
Материал мопа
микрофибра, хлопок
Тип насадки
плоская
Цвет
белый, голубой
Ширина насадки, см
16.5
Страна производитель
Польша
Насадка для швабры VILEDA Activemax 141001/2 предназначена для швабр Актив Макс, Актив Макс Классик (Комби), Экстра, Стайл (Шениль). Применяется для влажной уборки больших помещений. Отжимается вручную. Насадку можно стирать в стиральной машине.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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