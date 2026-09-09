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Пленка Lomond 0703415 A4/50л./прозрачный для лазерной печати купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пленка Lomond 0703415 A4/50л./прозрачный для лазерной печати

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Пленка Lomond 0703415 A4/50л./прозрачный для лазерной печати
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 197936
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Характеристики

Бренд
Lomond
Тип товара
Пленка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, г.
516

Описание товара Пленка Lomond 0703415 A4/50л./прозрачный для лазерной печати

Полиэстеровая прозрачная пленка для цветных лазерных принтеров с сухим тонером и нормальным температурным режимом. Применяется для изготовления слайдов, оригинал-макетов, содержащих полутона. Может использоваться для изготовления цветоделенных форм на лазерном принтере. Пленка термостабилизирована, антистатична. Обеспечивает превосходную контрастность и четкостьизображения с разрешением до 2880 dpi и реалистичную цветопередачу. Отлично держит тонер.



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Характеристики
Бренд
Lomond
Тип товара
Пленка
Страна производитель
Китай
Описание
Полиэстеровая прозрачная пленка для цветных лазерных принтеров с сухим тонером и нормальным температурным режимом. Применяется для изготовления слайдов, оригинал-макетов, содержащих полутона. Может использоваться для изготовления цветоделенных форм на лазерном принтере. Пленка термостабилизирована, антистатична. Обеспечивает превосходную контрастность и четкостьизображения с разрешением до 2880 dpi и реалистичную цветопередачу. Отлично держит тонер.


Смотрите также: Бумага для оргтехники
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