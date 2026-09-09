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Пылесос Philips FC9573 PowerPro Active купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Philips FC9573 PowerPro Active

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Пылесос Philips FC9573/01 - фото 1
Пылесос Philips FC9573/01 - фото 2
Пылесос Philips FC9573/01 - фото 3
Пылесос Philips FC9573/01 - фото 4
Пылесос Philips FC9573/01 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Philips FC9573/01 - фото 1
  • Пылесос Philips FC9573/01 - фото 2
  • Пылесос Philips FC9573/01 - фото 3
  • Пылесос Philips FC9573/01 - фото 4
  • Пылесос Philips FC9573/01 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 197178
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Пылесосы
Размеры в упаковке, см
53х33х32
Вес, кг.
8.42

Описание товара Пылесос Philips FC9573 PowerPro Active

Пылесос в симпатичном черно-синем корпусе с прозрачной емкостью для сора обладает высокой производительностью и эффективно справляется с сухой уборкой. Для аккуратного обращения с мебелью и поверхностью пола устройство оснащено специальными накладками и прорезиненными колесами.

Отзывы о товаре Пылесос Philips FC9573 PowerPro Active




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Пылесосы
Описание
Пылесос в симпатичном черно-синем корпусе с прозрачной емкостью для сора обладает высокой производительностью и эффективно справляется с сухой уборкой. Для аккуратного обращения с мебелью и поверхностью пола устройство оснащено специальными накладками и прорезиненными колесами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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