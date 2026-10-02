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Характеристики
Тип товара
Игровой аксессуар
Тип контроллера
руль
Совместимость
PS3, PS4
Диаметр руля
28
D-Pad (крестовина)
Да
Количество педалей, шт
3
Количество кнопок, шт
14
Коробка передач
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Руль Logitech G29 Driving Force черный
Руль Logitech G29 отличается расположением всех необходимых элементов управления в близкой доступности пользователя. Индикаторы светодиодного типа предназначены для рекомендаций по переходу на повышенную или пониженную передачу. Переключение происходит без отрыва от экрана с помощью кнопок «+» и «-», а также благодаря кнопке с 24 режимами переключения игровых ситуаций. Синхронизируется с ПК и системами PlayStation 5 и PlayStation 4. Имеет оплетку из кожи, 3 педали из нержавеющей стали и осью с 2 металлическими шарикоподшипниками. Реалистичность движения обеспечивает система обратной связи.
Проводной руль Logitech G29 обладает плавной и четкой поворотоспособностью. Встроенный датчик Холла определяет положение рук на руле. Педали обладают прорезиненными ножками от скольжения. Непоколебимость фиксации конструкции обеспечивают мощные зажимы и шурупы. Угол поворота от упора до упора составляет 900 градусов, т.е. руль поворачивается на 2.5 оборота.
Руль Logitech G29 отличается расположением всех необходимых элементов управления в близкой доступности пользователя. Индикаторы светодиодного типа предназначены для рекомендаций по переходу на повышенную или пониженную передачу. Переключение происходит без отрыва от экрана с помощью кнопок «+» и «-», а также благодаря кнопке с 24 режимами переключения игровых ситуаций. Синхронизируется с ПК и системами PlayStation 5 и PlayStation 4. Имеет оплетку из кожи, 3 педали из нержавеющей стали и осью с 2 металлическими шарикоподшипниками. Реалистичность движения обеспечивает система обратной связи.
Проводной руль Logitech G29 обладает плавной и четкой поворотоспособностью. Встроенный датчик Холла определяет положение рук на руле. Педали обладают прорезиненными ножками от скольжения. Непоколебимость фиксации конструкции обеспечивают мощные зажимы и шурупы. Угол поворота от упора до упора составляет 900 градусов, т.е. руль поворачивается на 2.5 оборота.
Руль Logitech G29 Driving Force черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 24460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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