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Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 195726
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Описание товара Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-168
Камера заднего вида Silverstone F1 Interpower IP-168 F/R подключается проводным способом. Устройство отличается компактными размерами, и, как следствие – удобством монтажа. Имеется вспомогательная разметка. Значимость этой функции в ходе маневрирования задним ходом сложно переоценить. Камера заднего вида Silverstone F1 Interpower IP-168 F/R производит съемку в формате NTSC. CMOS-матрица, входящая в оснащение модели, обеспечивает разрешение 733x493. Телевизионное разрешение – 480 телевизионных линий. Предусмотрена возможность автоматического изменения экспозиции. Для питания камеры используются ресурсы 12-вольтовой бортовой сети. Это значит, что модель подходит к любым легковым автомобилям. Устройство будет также полезно водителям некоторых других транспортных средств. Соответствие камеры степени защиты IP68 свидетельствует об абсолютной защищенности от пыли и воды. Камера способна выдержать даже погружение в воду. Минимально возможная температура эксплуатации равна -20 °C. Соответствующий максимальный показатель – 70 °C. Роль упаковки камеры исполняет коробка привлекательного вида.
Камера заднего вида Silverstone F1 Interpower IP-168 F/R подключается проводным способом. Устройство отличается компактными размерами, и, как следствие – удобством монтажа. Имеется вспомогательная разметка. Значимость этой функции в ходе маневрирования задним ходом сложно переоценить. Камера заднего вида Silverstone F1 Interpower IP-168 F/R производит съемку в формате NTSC. CMOS-матрица, входящая в оснащение модели, обеспечивает разрешение 733x493. Телевизионное разрешение – 480 телевизионных линий. Предусмотрена возможность автоматического изменения экспозиции. Для питания камеры используются ресурсы 12-вольтовой бортовой сети. Это значит, что модель подходит к любым легковым автомобилям. Устройство будет также полезно водителям некоторых других транспортных средств. Соответствие камеры степени защиты IP68 свидетельствует об абсолютной защищенности от пыли и воды. Камера способна выдержать даже погружение в воду. Минимально возможная температура эксплуатации равна -20 °C. Соответствующий максимальный показатель – 70 °C. Роль упаковки камеры исполняет коробка привлекательного вида.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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