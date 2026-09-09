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Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-168 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-168

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Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-168
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 195726
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Камера заднего вида
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
650

Описание товара Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-168

Камера заднего вида Silverstone F1 Interpower IP-168 F/R подключается проводным способом. Устройство отличается компактными размерами, и, как следствие – удобством монтажа. Имеется вспомогательная разметка. Значимость этой функции в ходе маневрирования задним ходом сложно переоценить. Камера заднего вида Silverstone F1 Interpower IP-168 F/R производит съемку в формате NTSC. CMOS-матрица, входящая в оснащение модели, обеспечивает разрешение 733x493. Телевизионное разрешение – 480 телевизионных линий. Предусмотрена возможность автоматического изменения экспозиции. Для питания камеры используются ресурсы 12-вольтовой бортовой сети. Это значит, что модель подходит к любым легковым автомобилям. Устройство будет также полезно водителям некоторых других транспортных средств. Соответствие камеры степени защиты IP68 свидетельствует об абсолютной защищенности от пыли и воды. Камера способна выдержать даже погружение в воду. Минимально возможная температура эксплуатации равна -20 °C. Соответствующий максимальный показатель – 70 °C. Роль упаковки камеры исполняет коробка привлекательного вида.

Отзывы о товаре Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-168




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Камера заднего вида
Страна производитель
Китай
Описание
Камера заднего вида Silverstone F1 Interpower IP-168 F/R подключается проводным способом. Устройство отличается компактными размерами, и, как следствие – удобством монтажа. Имеется вспомогательная разметка. Значимость этой функции в ходе маневрирования задним ходом сложно переоценить. Камера заднего вида Silverstone F1 Interpower IP-168 F/R производит съемку в формате NTSC. CMOS-матрица, входящая в оснащение модели, обеспечивает разрешение 733x493. Телевизионное разрешение – 480 телевизионных линий. Предусмотрена возможность автоматического изменения экспозиции. Для питания камеры используются ресурсы 12-вольтовой бортовой сети. Это значит, что модель подходит к любым легковым автомобилям. Устройство будет также полезно водителям некоторых других транспортных средств. Соответствие камеры степени защиты IP68 свидетельствует об абсолютной защищенности от пыли и воды. Камера способна выдержать даже погружение в воду. Минимально возможная температура эксплуатации равна -20 °C. Соответствующий максимальный показатель – 70 °C. Роль упаковки камеры исполняет коробка привлекательного вида.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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