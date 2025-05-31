Ингалятор (небулайзер) Omron С21
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Характеристики
Тип товара
Ингалятор (небулайзер)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 154165
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ингалятор (небулайзер)
Адаптер питания
да
Высота, см
4.3
Емкость резервуара для лекарства, мл
10
Питание от батареек или аккумулятора
нет
Питание от сети
да
Производство
Китай
Сумка в комплекте
да
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
взрослая, детская
Ширина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х8
Вес, г.
650
Описание товара Ингалятор (небулайзер) Omron С21
Ингалятор (небулайзер) Omron С21 - предназначен для вдыхания лекарственного средства при различных респираторных заболеваниях. Прибор предназначен для использования как в медицинских учреждениях, таких как больницы, поликлиники и кабинеты врачей, так и в обычных жилых помещениях. Используется для ингаляции лекарственных средств при различных респираторных заболеваниях, таких как астма, хронический бронхит, аллергия и др.
Особенности:
- Низкий уровень шума;
- Компактные размеры и небольшой вес;
- Универсальность в применении лекарственных средств;
- Удобное крепление камеры на корпусе прибора;
- Простое управление;
- Угол ингаляции не должен превышать 45 градусов от вертикального положения в любом направлении;
- Универсальность применения.
Комплектация:
- Компрессор небулайзера
- Небулайзерная камера
- Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см)
- Загубник
- Насадка для носа
- Маска для взрослых (ПВХ)
- Маска для детей (ПВХ)
- 5 запасных воздушных фильтров
- Адаптер переменного тока
- Сумка для хранения
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Ингалятор (небулайзер)
Адаптер питания
да
Высота, см
4.3
Емкость резервуара для лекарства, мл
10
Питание от батареек или аккумулятора
нет
Питание от сети
да
Производство
Китай
Сумка в комплекте
да
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
взрослая, детская
Ширина, см
8.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Ингалятор (небулайзер) Omron С21 - предназначен для вдыхания лекарственного средства при различных респираторных заболеваниях. Прибор предназначен для использования как в медицинских учреждениях, таких как больницы, поликлиники и кабинеты врачей, так и в обычных жилых помещениях. Используется для ингаляции лекарственных средств при различных респираторных заболеваниях, таких как астма, хронический бронхит, аллергия и др.
Особенности:
Особенности:
- Низкий уровень шума;
- Компактные размеры и небольшой вес;
- Универсальность в применении лекарственных средств;
- Удобное крепление камеры на корпусе прибора;
- Простое управление;
- Угол ингаляции не должен превышать 45 градусов от вертикального положения в любом направлении;
- Универсальность применения.
Комплектация:
- Компрессор небулайзера
- Небулайзерная камера
- Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см)
- Загубник
- Насадка для носа
- Маска для взрослых (ПВХ)
- Маска для детей (ПВХ)
- 5 запасных воздушных фильтров
- Адаптер переменного тока
- Сумка для хранения
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор пришёл в целости и сохранности, работает исправно, функции свои выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
полезная вещь, необходимая в каждом доме
Достоинства:
Комментарий:
Хороший небулайзер. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный компактный ингалятор. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
отличный прекрасно работает. Все детали были хорошо упакованы
Достоинства:
Комментарий:
Хороший небулайзер. Пользовался две недели, работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за оперативную доставку! Сегодня только начали тестить, пока всё нравится!
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Пользуемся ингалятором довольно часто, заменили старый и шумный на этот. компактный размер, не шумит, лекарство для нетерпеливого ребенка достаточно хорошо и быстро идёт.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный ингалятор, маленький, не занимает много место, не шумный, свою функцию выполняет, удобный мешочек для хранения. К покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Заказала экспресс доставкой,принесли в пакете,в коробке оригинальной Внутри все детали есть,работает Очень компактный,что радует,не тяжелая совсем
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро , отличный ингалятор
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор работает. Товар пришел без упаковки.
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор прост в использовании. Удобно брать с собой в дорогу.
Достоинства:
Комментарий:
прошло вовремя , на вид сделано качественно
Достоинства:
Комментарий:
работает, бабушке понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Всё целое,коробка без защитной упаковки!
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, компактный, распыляет хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
супер ингалятор, спас меня во время болезни, полезен при астме и даже алергиях
Достоинства:
Комментарий:
на вид хороший аккуратный но ещё не пробовали
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор отличный,доставили быстро,все отлично работает,срочно нужен был и очень выручили.Спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой очень довольна, всё работает на отлично, маленький, но шума меньше чем у меня был до этого, хорошо упакован, всё на месте, я без него как без рук, во время болезни, есть насадка для детей и взрослых, чтобы раскрыть лёгкие при любых хрипах и свистов, без небулайзера и пульмикорта не обойтись, советую продовца, хорошее качество.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу хороший ингалятор.
Достоинства:
Комментарий:
Нормально работает я рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Свою функцию выполняет!
Достоинства:
Комментарий:
доставка за 2 часа Сам ингалятор работает тихо, очень удобный вариант как дорожный
Достоинства:
Комментарий:
Портативный, удобный, простой в обращении.
Достоинства:
Комментарий:
семья наша пользуется ингалятором. хороший. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Со своей работой справляется. Ребёнку сначала было страшновато, но процедуре не третьей привык. Шума почти нет, очень компактный
Достоинства:
не шумный, не большой и удобный, остаток лекарственных средств совсем небольшой
Недостатки:
нет
Комментарий:
Прошлой зимой купили этот ингалятор, он уже полостью себя оправдал. Кашель и насморк проходят гораздо быстрее, так же используем его у младшего ребенка при аллергических проявлениях. В комплекте есть, как взрослая так и детская маска (еще имеется насадка для носа и загубник). Прибор не громоздкий, места занимает немного и уход за ним прост, собирать и разбирать просто. Рада, что наконец-то приобрели очень нужный прибор.
Достоинства:
Внешний вид, легко пользоваться, чехол для хранения, маленькие габариты, разные насадки (взрослая и детская маска, а также насадка для носа и загубник), эффект от использования.
Недостатки:
В этой модели их быть не может.
Комментарий:
В данном компрессорном небулайзере мне нравится соотношение цены и качества. Пользоваться можно всей семьей, в зимний период он реально выручает. Комплектация позволяет применять его при разных заболеваниях, работает очень тихо. Как по мне это самая лучшая модель из всей линейки небулайзеров OMRON)))
Достоинства:
Их масса:
1. Тихая работа, по сравнению с теми что были до этого и работали как перфоратор, этот почти бесшумный.
2. Маленький вес, опять же сравнивая с двумя предыдущими, весом по 1.5 кг, это с весом около 200 грамм, просто пушинка
3. Комплект поставки, как и у предыдущих двух небулайзеров, т.е. есть все что нужно, но надо заметить, качество тут существенно лучше, силикон мягче и как-то по приятнее на ощупь
4. Шланг-трубка для подключения, вот это тут просто на голову выше, на предыдущих двух небулайзерах это был разъем для подключения к торчащим из прибора и распылителя трубкам, т.е. как бы колпачок который одевается, а тут типа пробки, которая вставляется в прибор и в распылитель, при этом на ней насечки и она входит ОЧЕНЬ плотно, просто так ее выдернуть невозможно, кто пользовался до этого моделями у которых периодический под давлением выбивает эти трубки поймут о чем я
5. В комплекте чехол, не такой чтобы прям супер, но хоть есть в чем хранить кроме коробки.
6. Колба распылитель на мой взгляд очень удобной конструкции, и ее легко мыть
7. Единственный из 3-х небулайзеров что у меня были, у которого на корпусе прибора продуманная держалка для рапсылительной колбы
8. Не знаю будет ли кому-то нужно, но у распылительной колбы удобная ручка-крючек для держания, наверное детям будет удобно
Недостатки:
Несмотря на заявленную скорость распыления почти в 2 раза выше чем на моих предыдущих небулайзерах, ощущение, что она точно не быстрей, но это не очень страшно (субъективно., возможно я не прав...)
Комментарий:
Это мой третий небулайзер, так получалось, что предыдущие модели отдавал родственникам, до этого были A&D CN-231 и B.Well WN-112 K с ними и могу сравнить. Возможно есть что-то у кого-то лучше, но беря примерно одну ценовую категорию, этот на голову выше.
Ингалятор (небулайзер) Omron С21 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ингалятор (небулайзер) Omron С21
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор пришёл в целости и сохранности, работает исправно, функции свои выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
полезная вещь, необходимая в каждом доме
Достоинства:
Комментарий:
Хороший небулайзер. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный компактный ингалятор. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
отличный прекрасно работает. Все детали были хорошо упакованы
Достоинства:
Комментарий:
Хороший небулайзер. Пользовался две недели, работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за оперативную доставку! Сегодня только начали тестить, пока всё нравится!
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Пользуемся ингалятором довольно часто, заменили старый и шумный на этот. компактный размер, не шумит, лекарство для нетерпеливого ребенка достаточно хорошо и быстро идёт.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный ингалятор, маленький, не занимает много место, не шумный, свою функцию выполняет, удобный мешочек для хранения. К покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Заказала экспресс доставкой,принесли в пакете,в коробке оригинальной Внутри все детали есть,работает Очень компактный,что радует,не тяжелая совсем
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро , отличный ингалятор
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор работает. Товар пришел без упаковки.
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор прост в использовании. Удобно брать с собой в дорогу.
Достоинства:
Комментарий:
прошло вовремя , на вид сделано качественно
Достоинства:
Комментарий:
работает, бабушке понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Всё целое,коробка без защитной упаковки!
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, компактный, распыляет хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
супер ингалятор, спас меня во время болезни, полезен при астме и даже алергиях
Достоинства:
Комментарий:
на вид хороший аккуратный но ещё не пробовали
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор отличный,доставили быстро,все отлично работает,срочно нужен был и очень выручили.Спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой очень довольна, всё работает на отлично, маленький, но шума меньше чем у меня был до этого, хорошо упакован, всё на месте, я без него как без рук, во время болезни, есть насадка для детей и взрослых, чтобы раскрыть лёгкие при любых хрипах и свистов, без небулайзера и пульмикорта не обойтись, советую продовца, хорошее качество.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу хороший ингалятор.
Достоинства:
Комментарий:
Нормально работает я рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Свою функцию выполняет!
Достоинства:
Комментарий:
доставка за 2 часа Сам ингалятор работает тихо, очень удобный вариант как дорожный
Достоинства:
Комментарий:
Портативный, удобный, простой в обращении.
Достоинства:
Комментарий:
семья наша пользуется ингалятором. хороший. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Со своей работой справляется. Ребёнку сначала было страшновато, но процедуре не третьей привык. Шума почти нет, очень компактный
Достоинства:
не шумный, не большой и удобный, остаток лекарственных средств совсем небольшой
Недостатки:
нет
Комментарий:
Прошлой зимой купили этот ингалятор, он уже полостью себя оправдал. Кашель и насморк проходят гораздо быстрее, так же используем его у младшего ребенка при аллергических проявлениях. В комплекте есть, как взрослая так и детская маска (еще имеется насадка для носа и загубник). Прибор не громоздкий, места занимает немного и уход за ним прост, собирать и разбирать просто. Рада, что наконец-то приобрели очень нужный прибор.
Достоинства:
Внешний вид, легко пользоваться, чехол для хранения, маленькие габариты, разные насадки (взрослая и детская маска, а также насадка для носа и загубник), эффект от использования.
Недостатки:
В этой модели их быть не может.
Комментарий:
В данном компрессорном небулайзере мне нравится соотношение цены и качества. Пользоваться можно всей семьей, в зимний период он реально выручает. Комплектация позволяет применять его при разных заболеваниях, работает очень тихо. Как по мне это самая лучшая модель из всей линейки небулайзеров OMRON)))
Достоинства:
Их масса:
1. Тихая работа, по сравнению с теми что были до этого и работали как перфоратор, этот почти бесшумный.
2. Маленький вес, опять же сравнивая с двумя предыдущими, весом по 1.5 кг, это с весом около 200 грамм, просто пушинка
3. Комплект поставки, как и у предыдущих двух небулайзеров, т.е. есть все что нужно, но надо заметить, качество тут существенно лучше, силикон мягче и как-то по приятнее на ощупь
4. Шланг-трубка для подключения, вот это тут просто на голову выше, на предыдущих двух небулайзерах это был разъем для подключения к торчащим из прибора и распылителя трубкам, т.е. как бы колпачок который одевается, а тут типа пробки, которая вставляется в прибор и в распылитель, при этом на ней насечки и она входит ОЧЕНЬ плотно, просто так ее выдернуть невозможно, кто пользовался до этого моделями у которых периодический под давлением выбивает эти трубки поймут о чем я
5. В комплекте чехол, не такой чтобы прям супер, но хоть есть в чем хранить кроме коробки.
6. Колба распылитель на мой взгляд очень удобной конструкции, и ее легко мыть
7. Единственный из 3-х небулайзеров что у меня были, у которого на корпусе прибора продуманная держалка для рапсылительной колбы
8. Не знаю будет ли кому-то нужно, но у распылительной колбы удобная ручка-крючек для держания, наверное детям будет удобно
Недостатки:
Несмотря на заявленную скорость распыления почти в 2 раза выше чем на моих предыдущих небулайзерах, ощущение, что она точно не быстрей, но это не очень страшно (субъективно., возможно я не прав...)
Комментарий:
Это мой третий небулайзер, так получалось, что предыдущие модели отдавал родственникам, до этого были A&D CN-231 и B.Well WN-112 K с ними и могу сравнить. Возможно есть что-то у кого-то лучше, но беря примерно одну ценовую категорию, этот на голову выше.