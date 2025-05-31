Ингалятор (небулайзер) Omron С21

Источник: Я ндекс Маркет

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Их масса:1. Тихая работа, по сравнению с теми что были до этого и работали как перфоратор, этот почти бесшумный.2. Маленький вес, опять же сравнивая с двумя предыдущими, весом по 1.5 кг, это с весом около 200 грамм, просто пушинка3. Комплект поставки, как и у предыдущих двух небулайзеров, т.е. есть все что нужно, но надо заметить, качество тут существенно лучше, силикон мягче и как-то по приятнее на ощупь4. Шланг-трубка для подключения, вот это тут просто на голову выше, на предыдущих двух небулайзерах это был разъем для подключения к торчащим из прибора и распылителя трубкам, т.е. как бы колпачок который одевается, а тут типа пробки, которая вставляется в прибор и в распылитель, при этом на ней насечки и она входит ОЧЕНЬ плотно, просто так ее выдернуть невозможно, кто пользовался до этого моделями у которых периодический под давлением выбивает эти трубки поймут о чем я5. В комплекте чехол, не такой чтобы прям супер, но хоть есть в чем хранить кроме коробки.6. Колба распылитель на мой взгляд очень удобной конструкции, и ее легко мыть7. Единственный из 3-х небулайзеров что у меня были, у которого на корпусе прибора продуманная держалка для рапсылительной колбы8. Не знаю будет ли кому-то нужно, но у распылительной колбы удобная ручка-крючек для держания, наверное детям будет удобноНесмотря на заявленную скорость распыления почти в 2 раза выше чем на моих предыдущих небулайзерах, ощущение, что она точно не быстрей, но это не очень страшно (субъективно., возможно я не прав...)Это мой третий небулайзер, так получалось, что предыдущие модели отдавал родственникам, до этого были A&D CN-231 и B.Well WN-112 K с ними и могу сравнить. Возможно есть что-то у кого-то лучше, но беря примерно одну ценовую категорию, этот на голову выше.