Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9000F Duo
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%3 490 руб. 4 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 152665
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х9
Вес, г.
815
Описание товара Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9000F Duo
Видеорегистратор Silverstone F1 NTK-9000F Duo снабжен G-сенсором (датчиком удара), при срабатывании которого (в результате какой-либо аварийной ситуации, удара, резкого торможения и т.д.) текущие видеофайлы с передней и задней камеры защищаются от перезаписи и перемещаются в специальную папку. Заблокированные файлы хранятся вплоть до форматирования карты памяти. В нормальном режиме работы запись происходит циклически, отрезками по 1, 3, 5 или 10 минут без временных промежутков между видеофайлами.
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Видеорегистратор Silverstone F1 NTK-9000F Duo снабжен G-сенсором (датчиком удара), при срабатывании которого (в результате какой-либо аварийной ситуации, удара, резкого торможения и т.д.) текущие видеофайлы с передней и задней камеры защищаются от перезаписи и перемещаются в специальную папку. Заблокированные файлы хранятся вплоть до форматирования карты памяти. В нормальном режиме работы запись происходит циклически, отрезками по 1, 3, 5 или 10 минут без временных промежутков между видеофайлами.
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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