Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%4 140 руб. 5 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 151759
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х14
Вес, кг.
2.8
Описание товара Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-4
Газовый инфракрасный обогреватель BALLU серии GAS COMPACT – современный экономичный отопительный прибор для направленного обогрева. Он обладает абсолютной эффективностью (КПД =100%) и совершенно не требует никакого подключения к электропитанию. Модель BIGH-4 отлично подходит для локального обогрева рабочих зон на открытых площадках, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки в месте, где необходим обогрев, обеспечивает экономичность расхода топлива.
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Газовый инфракрасный обогреватель BALLU серии GAS COMPACT – современный экономичный отопительный прибор для направленного обогрева. Он обладает абсолютной эффективностью (КПД =100%) и совершенно не требует никакого подключения к электропитанию. Модель BIGH-4 отлично подходит для локального обогрева рабочих зон на открытых площадках, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки в месте, где необходим обогрев, обеспечивает экономичность расхода топлива.
https://youtu.be/xXWJHlWaGhQ
Видео:
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