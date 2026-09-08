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Автоакустика Morel MAXIMO-Coax6x9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика Morel MAXIMO-Coax6x9

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Автоакустика Morel MAXIMO Coax 6*9 - фото 1
Автоакустика Morel MAXIMO Coax 6*9 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Morel MAXIMO Coax 6*9 - фото 1
  • Автоакустика Morel MAXIMO Coax 6*9 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149704
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Характеристики

Бренд
Morel
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
41х28х12
Вес, кг.
4

Описание товара Автоакустика Morel MAXIMO-Coax6x9

Автоколонки коаксиальные Morel Maximo Coax-6x9 обеспечат громкое звучание и чистый звук без посторонних тресков и шипений. Благодаря монтажному комплекту возможны четыре способа установки.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Morel
Тип товара
Автоакустика
Описание
Автоколонки коаксиальные Morel Maximo Coax-6x9 обеспечат громкое звучание и чистый звук без посторонних тресков и шипений. Благодаря монтажному комплекту возможны четыре способа установки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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