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Подкапотный блок SL R6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подкапотный блок SL R6

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Подкапотный блок SL R6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары к сигнализациям
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 148570
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Характеристики

Бренд
Street Storm
Тип товара
Аксессуары к сигнализациям
GSM/GPRS-модуль
нет
Брелок в комплекте
нет
Брелок с ЖК дисплеем
нет
Датчик наклона
нет
Датчик удара (G-сенсор)
нет
Дистанционный запуск двигателя
нет
Обратная связь
нет
Производство
Россия
Режим Анти Hi-Jack
нет
Режим бесшумной постановки и снятия с охраны
нет
Соединительные провода в комплекте
нет
Функция антисканер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х5
Вес, г.
300

Описание товара Подкапотный блок SL R6

Беспроводной подкапотный блок для надёжной защиты капота, блокировки двигателя, отслеживания состояния подкапотных цепей и температуры двигателя. Обеспечивает надёжную защиту и интеллектуальное управление замком капота.

Отзывы о товаре Подкапотный блок SL R6




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Street Storm
Тип товара
Аксессуары к сигнализациям
GSM/GPRS-модуль
нет
Брелок в комплекте
нет
Брелок с ЖК дисплеем
нет
Датчик наклона
нет
Датчик удара (G-сенсор)
нет
Дистанционный запуск двигателя
нет
Обратная связь
нет
Производство
Россия
Режим Анти Hi-Jack
нет
Режим бесшумной постановки и снятия с охраны
нет
Развернуть
Соединительные провода в комплекте
нет
Функция антисканер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной подкапотный блок для надёжной защиты капота, блокировки двигателя, отслеживания состояния подкапотных цепей и температуры двигателя. Обеспечивает надёжную защиту и интеллектуальное управление замком капота.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подкапотный блок SL R6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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