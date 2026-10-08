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Веб-камера AgeStar S-PC266 Свинтус купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера AgeStar S-PC266 Свинтус

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Веб-камера AgeStar S-PC266 Свинтус
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 144072
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Веб-камера AgeStar S-PC266 Свинтус
890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Веб-камеры
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
100

Описание товара Веб-камера AgeStar S-PC266 Свинтус

Веб-камера в виде мягкой игрушки. 0.3 МПикс, встроенный микрофон, оригинальный дизайн, USB 2.0.

Отзывы о товаре Веб-камера AgeStar S-PC266 Свинтус




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Веб-камеры
Описание
Веб-камера в виде мягкой игрушки. 0.3 МПикс, встроенный микрофон, оригинальный дизайн, USB 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Веб-камера AgeStar S-PC266 Свинтус - по цене 890 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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