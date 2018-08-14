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Характеристики
Тип товара
Тепловые завесы
Применение
Для дома, Для дачи, Для дверей
Варианты монтажа
напольный, настенный
Максимальная мощность, кВт
3
Производительность, м3/ч
400
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
9 206 руб.
12 700
руб.
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Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3T - применяется для защиты стандартных дверей шириной до 80 см и высотой до 2,2 метров. Завеса работает в трех режимах тепловой мощности – «режим вентиляции», «половина мощности», «полная мощность». Модель оснащена встроенным регулировочным термостатом, который позволяет поддерживать нужную температуру в помещении.
Преимущества:
Тепловая завеса на 3 кВт с терморегулятором для поддержания нужной температуры
Вентиляция без нагрева и 2 режима мощности
Пылевлагозащищенные клавиши с индикацией
Подключение в обычную розетку
Долговечное глянцевое полимерное покрытие с предварительной антикоррозийной обработкой корпуса
Универсальная завеса для широкой целевой аудитории
Комплектация:
Тепловая завеса
Руководство по эксплуатации
Упаковка
Достоинства:
1. Кнопки включения не выйдут из строя из-за случайного попадания влаги и оседания на них пыли, поскольку они сделаны с пылевлагозащитными.
2. Я не тратил часть своего бюджета на установку завесы, так как смог самостоятельно прикрепить ее над дверью с помощью двух винтов.
3. Мне нравится, что не нужно для нее дополнительного оборудования, достаточно включить завесу в розетку.
Недостатки:
Неудобное кнопочное управление, с пультом было бы лучше.
Комментарий:
В моем маркете за температурой воздуха помогает следить завеса, которая не допускает попадания летом горячего, а зимой холодного воздуха. Поддерживать нужные выставленные градусы помогает терморегулятор.
Источник: Яндекс Маркет
Даниил Боголепов
Достоинства:
- Простой монтаж с подключением в розетку на 220 В
- Режим половинной мощности
- Простой монтаж
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Зимой завеса эффективно отделяла поступление холода в магазин, плюс дополнительный обогрев помещения. Летом значительно блокирует поступление теплого воздуха, практически не залетают насекомые, меньше пыли.
Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3T - применяется для защиты стандартных дверей шириной до 80 см и высотой до 2,2 метров. Завеса работает в трех режимах тепловой мощности – «режим вентиляции», «половина мощности», «полная мощность». Модель оснащена встроенным регулировочным термостатом, который позволяет поддерживать нужную температуру в помещении.
Преимущества:
Тепловая завеса на 3 кВт с терморегулятором для поддержания нужной температуры
Вентиляция без нагрева и 2 режима мощности
Пылевлагозащищенные клавиши с индикацией
Подключение в обычную розетку
Долговечное глянцевое полимерное покрытие с предварительной антикоррозийной обработкой корпуса
Универсальная завеса для широкой целевой аудитории
Комплектация:
Тепловая завеса
Руководство по эксплуатации
Упаковка
Достоинства:
1. Кнопки включения не выйдут из строя из-за случайного попадания влаги и оседания на них пыли, поскольку они сделаны с пылевлагозащитными.
2. Я не тратил часть своего бюджета на установку завесы, так как смог самостоятельно прикрепить ее над дверью с помощью двух винтов.
3. Мне нравится, что не нужно для нее дополнительного оборудования, достаточно включить завесу в розетку.
Недостатки:
Неудобное кнопочное управление, с пультом было бы лучше.
Комментарий:
В моем маркете за температурой воздуха помогает следить завеса, которая не допускает попадания летом горячего, а зимой холодного воздуха. Поддерживать нужные выставленные градусы помогает терморегулятор.
Источник: Яндекс Маркет
Даниил Боголепов
Достоинства:
- Простой монтаж с подключением в розетку на 220 В
- Режим половинной мощности
- Простой монтаж
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Зимой завеса эффективно отделяла поступление холода в магазин, плюс дополнительный обогрев помещения. Летом значительно блокирует поступление теплого воздуха, практически не залетают насекомые, меньше пыли.
Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3T - этот товар вы можете купить по цене 9206 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3T
Достоинства:
1. Кнопки включения не выйдут из строя из-за случайного попадания влаги и оседания на них пыли, поскольку они сделаны с пылевлагозащитными.
2. Я не тратил часть своего бюджета на установку завесы, так как смог самостоятельно прикрепить ее над дверью с помощью двух винтов.
3. Мне нравится, что не нужно для нее дополнительного оборудования, достаточно включить завесу в розетку.
Недостатки:
Неудобное кнопочное управление, с пультом было бы лучше.
Комментарий:
В моем маркете за температурой воздуха помогает следить завеса, которая не допускает попадания летом горячего, а зимой холодного воздуха. Поддерживать нужные выставленные градусы помогает терморегулятор.
Достоинства:
- Простой монтаж с подключением в розетку на 220 В
- Режим половинной мощности
- Простой монтаж
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Зимой завеса эффективно отделяла поступление холода в магазин, плюс дополнительный обогрев помещения. Летом значительно блокирует поступление теплого воздуха, практически не залетают насекомые, меньше пыли.