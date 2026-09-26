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Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3

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Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3 - фото 1
Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3 - фото 2
Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3 - фото 3
Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3 - фото 4
Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3 - фото 5
Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловые завесы
Применение
Для помещения
Варианты монтажа
настенный
Максимальная мощность, кВт
3
Производительность, м3/ч
300
Управление
механическое
  • Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3 - фото 1
  • Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3 - фото 2
  • Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3 - фото 3
  • Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3 - фото 4
  • Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3 - фото 5
  • Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
7 116 руб.  9 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 136956
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловые завесы
Применение
Для помещения
Варианты монтажа
настенный
Максимальная мощность, кВт
3
Производительность, м3/ч
300
Управление
механическое
Таймер
нет
Напряжение
220 В
Цвет
белый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
54х23х15
Вес, кг.
4.3

Описание товара Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3

Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-CE-3 – компактная завеса мощностью 3 кВт и производительностью до 300 м3/ч с оптимальным набором функций. Ballu BHC-CE-3 – применяется для защиты дверей и окон выдачи шириной до 50 см. Завеса крепится горизонтально над проемом при помощи двух винтов и подключается к стандартной розетке 16А 220В, кабель питания входит в комплект завесы. Завеса работает в двух режимах тепловой мощности – «половина мощности» и «полная мощность». Переключение между режимами осуществляется при помощи пылевлагозащищенных клавиш со световой индикацией работы, которые расположены на корпусе завесы. Долговечное полимерное покрытие и антикоррозийная обработка корпуса обеспечивают сохранность внешнего вида оборудования на весь срок эксплуатации.

Отзывы о товаре Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловые завесы
Применение
Для помещения
Варианты монтажа
настенный
Максимальная мощность, кВт
3
Производительность, м3/ч
300
Управление
механическое
Таймер
нет
Напряжение
220 В
Цвет
белый
Страна производитель
Россия
Описание
Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-CE-3 – компактная завеса мощностью 3 кВт и производительностью до 300 м3/ч с оптимальным набором функций. Ballu BHC-CE-3 – применяется для защиты дверей и окон выдачи шириной до 50 см. Завеса крепится горизонтально над проемом при помощи двух винтов и подключается к стандартной розетке 16А 220В, кабель питания входит в комплект завесы. Завеса работает в двух режимах тепловой мощности – «половина мощности» и «полная мощность». Переключение между режимами осуществляется при помощи пылевлагозащищенных клавиш со световой индикацией работы, которые расположены на корпусе завесы. Долговечное полимерное покрытие и антикоррозийная обработка корпуса обеспечивают сохранность внешнего вида оборудования на весь срок эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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