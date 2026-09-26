Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловые завесы
Применение
Для помещения
Варианты монтажа
настенный
Максимальная мощность, кВт
3
Производительность, м3/ч
300
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
7 116 руб.
9 740
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 136956
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-CE-3 – компактная завеса мощностью 3 кВт и производительностью до 300 м3/ч с оптимальным набором функций. Ballu BHC-CE-3 – применяется для защиты дверей и окон выдачи шириной до 50 см. Завеса крепится горизонтально над проемом при помощи двух винтов и подключается к стандартной розетке 16А 220В, кабель питания входит в комплект завесы. Завеса работает в двух режимах тепловой мощности – «половина мощности» и «полная мощность». Переключение между режимами осуществляется при помощи пылевлагозащищенных клавиш со световой индикацией работы, которые расположены на корпусе завесы. Долговечное полимерное покрытие и антикоррозийная обработка корпуса обеспечивают сохранность внешнего вида оборудования на весь срок эксплуатации.
Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-CE-3 – компактная завеса мощностью 3 кВт и производительностью до 300 м3/ч с оптимальным набором функций. Ballu BHC-CE-3 – применяется для защиты дверей и окон выдачи шириной до 50 см. Завеса крепится горизонтально над проемом при помощи двух винтов и подключается к стандартной розетке 16А 220В, кабель питания входит в комплект завесы. Завеса работает в двух режимах тепловой мощности – «половина мощности» и «полная мощность». Переключение между режимами осуществляется при помощи пылевлагозащищенных клавиш со световой индикацией работы, которые расположены на корпусе завесы. Долговечное полимерное покрытие и антикоррозийная обработка корпуса обеспечивают сохранность внешнего вида оборудования на весь срок эксплуатации.
Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3