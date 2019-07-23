Наушники Sennheiser HD 25 Plus

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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
20 460 руб.
27 590
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 135283
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Наушники Sennheiser — это идеальное сочетание качества звука и комфорта. Эти накладные наушники выполнены в стильном черном цвете и отличаются прочной конструкцией, что делает их надежным спутником для ежедневного использования.
Основной особенностью является возможность отсоединения кабеля, что обеспечивает дополнительное удобство в хранении и переноске. С длиной кабеля 1,5 метра вы получите достаточную свободу передвижения, подключая наушники к различным устройствам. Подключение осуществляется через стандартный разъём jack 3.5 мм, что обеспечивает совместимость с широким спектром аудиоаппаратуры.
Эти проводные наушники от известного бренда Sennheiser гарантируют высокое качество звука, обеспечивая глубокие басы и четкие высокие частоты. Они идеально подходят как для прослушивания музыки, так и для просмотра фильмов или игр, предоставляя возможность полностью окунуться в мир звуков.
Наушники Sennheiser — это идеальное сочетание качества звука и комфорта. Эти накладные наушники выполнены в стильном черном цвете и отличаются прочной конструкцией, что делает их надежным спутником для ежедневного использования.
Основной особенностью является возможность отсоединения кабеля, что обеспечивает дополнительное удобство в хранении и переноске. С длиной кабеля 1,5 метра вы получите достаточную свободу передвижения, подключая наушники к различным устройствам. Подключение осуществляется через стандартный разъём jack 3.5 мм, что обеспечивает совместимость с широким спектром аудиоаппаратуры.
Эти проводные наушники от известного бренда Sennheiser гарантируют высокое качество звука, обеспечивая глубокие басы и четкие высокие частоты. Они идеально подходят как для прослушивания музыки, так и для просмотра фильмов или игр, предоставляя возможность полностью окунуться в мир звуков.
Достоинства:
Звук очень хорош - детальный, частоты сбалансированы.
Сопротивление 70 Ом, но вполне себе звучит даже с айфоном 7.
Недостатки:
Давят на уши. Думаю, это дело привычки и следствие хорошей шумоизоляции.
Комментарий:
Это легендарная модель, особо нечего говорить.
Наушники Sennheiser HD 25 Plus - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Sennheiser HD 25 Plus
Достоинства:
Звук очень хорош - детальный, частоты сбалансированы.
Сопротивление 70 Ом, но вполне себе звучит даже с айфоном 7.
Недостатки:
Давят на уши. Думаю, это дело привычки и следствие хорошей шумоизоляции.
Комментарий:
Это легендарная модель, особо нечего говорить.