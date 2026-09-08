Осветитель Manfrotto LYKOS Bluetooth MLLBTDONGLE адаптер
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Комплектация
адаптер, упаковка
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 121806
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Комплектация
адаптер, упаковка
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Габаритные размеры, см
4x12x16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
500
Описание товара Осветитель Manfrotto LYKOS Bluetooth MLLBTDONGLE адаптер
Адаптер Manfrotto LYKOS Bluetooth MLLBTDONGLE - это специальный девайс, позволяющий подключать вашу профессиональную вспышку LYKOS к устройствам под управлением iOS версии 8 и более новых.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Осветитель
Комплектация
адаптер, упаковка
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Габаритные размеры, см
4x12x16
Страна производитель
Китай
Адаптер Manfrotto LYKOS Bluetooth MLLBTDONGLE - это специальный девайс, позволяющий подключать вашу профессиональную вспышку LYKOS к устройствам под управлением iOS версии 8 и более новых.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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