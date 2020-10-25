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Доставка в Самаре

Где бы Вы не находились, мы постараемся, чтобы вы смогли получить свою покупку максимально комфортным и быстрым для Вас способом:

Доставка

Виды и стоимость доставки

Доставка по Самаре, 10-18 (10 - 18) 199 руб. Доставка по Самаре Доставка по Самаре, 18-21 (18 - 21) 199 руб. Доставка по Самаре За чертой г.о. Самара, прилегающие р-ны. 400 руб. За чертой г.о. Самара, прилегающие р-ны.

ВНИМАНИЕ! Товар резервируется на два дня с момента поступления в пункт выдачи

*Курьерская доставка осуществляется с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00. После 20:00 доставка по согласованию с курьером.

** Курьерская доставка крупногабаритных товаров осуществляется до подъезда. Возможно оказание помощи при подъеме.

*** Отдел курьерской доставки просит держать телефон для связи в день доставки включенным с 10:00, иначе мы не сможем связаться с вами для подтверждения доставки.

Доставка некоторых товаров может быть бесплатной. Информация об этом есть в карточках таких товаров. Если в вашем регионе есть несколько видов доставки, то для таких акционных товаров бесплатной становится только стандартная доставка в черте города. Остальные виды доставки всегда осуществляются за полную стоимость.

Самовывоз

- Вы всегда можете забрать свою покупку самостоятельно в пункте самовывоза в Самаре. Максимальный срок поставки товаров со статусом "в наличии" в пункт выдачи или на доставку до покупателя не превышает 2-х рабочих дней.

Заказать курьерскую доставку по Самаре с оплатой при получении.

Возникли вопросы?

Наши менеджеры проконсультируют Вас по всем вопросам, связанным с оформлением заказа, оплатой и доставкой по бесплатному телефону:8(846)300-23-63.

Доставка заказов по России

Мы доставляем любой товар по всей России на дом. Сроки и стоимость доставки товара отличаются для разных товаров и для разных регионов. Точную стоимость доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.

Примерная стоимость от 245 до 2450 рублей. В среднем наши покупатели платят за доставку всего 300 рублей. Примерные сроки доставки от 2 дней и до 22 дней. Точный срок доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.