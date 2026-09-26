Политика ИП Волженин Е.Г. в отношении обработки персональных данных

Юридический адрес ИП Волженин Евгений Геннадьевич: 190031, г. Санкт-Петербург, пр. Московский д.3а, литер Б.



1. Назначение и область действия документа.



1.1. «Политика ИП Волженин Е.Г. (далее по тексту также - Оператор) в отношении обработки персональных данных» (далее – Политика) определяет позицию и намерения Оператора в области обработки и защиты персональных данных, с целью соблюдения и защиты прав и свобод каждого человека и, в особенности, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.



1.2. Политика неукоснительно исполняется руководителями и работниками всех структурных подразделений и филиалов ИП Волженин Е.Г.



1.3. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, обрабатываемые Оператором с применением средств автоматизации и без применения таких средств.



1.4. К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных.



2. Определения.



2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (гражданину). Т.е. к такой информации, в частности, можно отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о семейном, социальном, имущественном положении, сведения об образовании, профессии, доходах, сведения о состоянии здоровья, а также другую информацию.



2.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данным, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. К таким действиям (операциям) можно отнести: сбор, получение, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.



3. Субъекты персональных данных ИП Волженин Е.Г. обрабатывает персональные данные следующих лиц:



- Работников ИП Волженин Е.Г.;

- субъектов, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера;

- кандидатов на замещение вакантных должностей ИП Волженин Е.Г.;

- клиентов ИП Волженин Е.Г.;

- представителей юридических лиц;

- поставщиков (индивидуальных предпринимателей).



4. Принципы и условия обработки персональных данных.



4.1. Под безопасностью персональных данных Оператор понимает защищенность персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных и принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных.



4.2. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в ИП Волженин Е.Г. осуществляется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», подзаконных актов, других определяющих случаи и особенности обработки персональных данных федеральных законов Российской Федерации, руководящих и методических документов ФСТЭК России и ФСБ России.



4.3. При обработке персональных данных Оператор придерживается следующих принципов:

- законности и справедливой основы;

- ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;

- недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных;

- недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

- обработки персональных данных, которые отвечают целям их обработки;

- соответствия содержания.



4.4. Оператор обрабатывает персональные данные только при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе;

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.



4.5. ИП Волженин Е.Г. вправе поручить обработку персональных данных граждан третьим лицам, на основании заключаемого с этими лицами договора.

Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Оператора, обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Для каждого лица определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться юридическим лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных.

4.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Оператор вправе осуществлять передачу персональных данных граждан.



4.7. В целях информационного обеспечения Оператор может создавать общедоступные источники персональных данных работников, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные источники персональных данных с согласия работника могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты. Сведения о работнике должны быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию работника либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов.



4.8. Оператор уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости достижения цели обработки.

4.9. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Персональные данные Пользователя Оператор может использовать в целях:

4.9.1. Идентификации Пользователя, оформившего заказ дистанционным способом.

4.9.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования ресурса kotofoto.ru, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.

4.9.3. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.

4.9.4. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.

4.9.5. Уведомления Пользователя ресурса kotofoto.ru о состоянии Заказа.

4.9.6. Обработки и получения платежей, оспаривания платежа, определения права на получение кредитной линии Пользователем.

4.9.7. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием ресурса kotofoto.ru.

4.9.8. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени ресурса kotofoto.ru или от имени партнеров ресурса kotofoto.ru.

4.9.9. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

4.9.10. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров ресурса kotofoto.ru с целью получения продуктов, обновлений и услуг.

5. Права сторон.



5.1. Гражданин, персональные данные которого обрабатываются ИП Волженин Е.Г., имеет право:



1. Получать от Оператора:

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;

- правовые основания и цели обработки персональных данных;

- сведения о применяемых Оператором способах обработки персональных данных;

- наименование и местонахождения Оператора;

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на основании федерального закона;

- перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к гражданину, от которого поступил запрос и источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

- сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе о сроках их хранения;

- сведения о порядке осуществления гражданином прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ;

- информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче персональных данных;

- наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению ИП Волженин Е.Г.;

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ или другими федеральными законами;



2. Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;



3. Отозвать свое согласие на обработку персональных данных;



4. Требовать устранения неправомерных действий Оператора в отношении его персональных данных;



5. Обжаловать действия или бездействие Оператора в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, если гражданин считает, что Оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы;



6. На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке.

5.2. Оператор (ИП Волженин Е.Г.) имеет право:



1. Вносить изменения в настоящую Политику без согласия Пользователя. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. На сайте kotofoto.ru публикуется актуальная версия «Политики ИП Волженин Е.Г. в отношении обработки персональных данных».



2. Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

К таким мерам в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» относятся:

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

- применение прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств защиты информации;

- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;

- восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных;

- учет машинных носителей персональных данных;

- организация пропускного режима на территорию Оператора;

- размещение технических средств обработки персональных данных в пределах охраняемой территории;

- поддержание технических средств охраны, сигнализации в постоянной готовности;

- проведение мониторинга действий пользователей, проведение разбирательств по фактам нарушения требований безопасности персональных данных

В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных в ИП Волженин Е.Г. назначены лица, ответственные за обеспечение безопасности персональных данных.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.



6.1. Пользователь обязан:



6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования ресурса Сайта.



6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.



6.2. Оператор обязан:



6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4.9. настоящей Политики конфиденциальности.



6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 4.5. и 4.6. настоящей Политики Конфиденциальности.



6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.



6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

7. Ответственность.



7.1. В случае неисполнения положений настоящей Политики ИП Волженин Е.Г. несет ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства РФ, в том числе законов о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму материалов.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!



Получить разъяснения по интересующим Вас вопросам обработки Ваших персональных данных, обратившись лично в ИП Волженин Е.Г., либо направив официальный запрос по Почте России по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, пр. Московский д.3а, литер Б.

В случае направления официального запроса в ИП Волженин Е.Г. в тексте запроса необходимо указать:

- ФИО;

- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- сведения, подтверждающие Ваше участие в отношениях с Оператором либо сведения, иным способом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором;

- подпись гражданина (или его законного представителя). Если запрос отправляется в электронном виде, то он должен быть оформлен в виде электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством РФ.

Последние обновление: 30 мая 2017г.