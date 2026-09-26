Xiaomi – купить продукцию компании Сяоми по выгодной цене в Санкт-Петербурге. Каталог товаров бренда в интернет-магазине КотоФото

Xiaomi 12T Pro

Мега-моменты в 200 Мп Новый флагманский смартфон Xiaomi 12T Pro обречен на статус хита продаж, поскольку каждая его составляющая – это повод для восторга. Стильный дизайн, высокое качество сборки, топовый процессор, емкий аккумулятор, сверхбыстрая зарядка и невероятная система камер – все этого делает новинку от Xiaomi желанной покупкой. Xiaomi 12T Pro обладает системой камер, в центре которой – потрясающий 200-мегапиксельный сенсор. Фиксируя гигантское количество деталей, камера с поддержкой искусственного интеллекта и уникальным набором программных инструментов создает небывалые по своему качеству и красоте фотографии и видео. Мощные фотографические способности требуют высокой производительности, и здесь Xiaomi 12T Pro тоже не подводит. Смартфон оснащается флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 1, который не только справляется с самыми ресурсоемкими задачами, но и потребляет небольшое количество энергии. Каждому владельцу смартфона хочется пользоваться устройством как минимум в течение дня без подзарядки, и эта задача под силу Xiaomi 12T Pro благодаря внушительному аккумулятору с емкостью 5000 мАч. К тому же, если заряд однажды иссякнет, его можно очень быстро зарядить при помощи 120-ваттного зарядного устройства с поддержкой технологии умной быстрой зарядки HyperCharge. Кстати, важно отметить, что зарядный адаптер идет в комплекте со смартфоном.