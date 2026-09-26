Xiaomi – купить продукцию компании Сяоми по выгодной цене в Санкт-Петербурге. Каталог товаров бренда в интернет-магазине КотоФото

Xiaomi
Смартфоны
Мега-моменты в 200 Мп Новый флагманский смартфон Xiaomi 12T Pro обречен на статус хита продаж, поскольку каждая его составляющая – это повод для восторга. Стильный дизайн, высокое качество сборки, топовый процессор, емкий аккумулятор, сверхбыстрая зарядка и невероятная система камер – все этого делает новинку от Xiaomi желанной покупкой. Xiaomi 12T Pro обладает системой камер, в центре которой – потрясающий 200-мегапиксельный сенсор. Фиксируя гигантское количество деталей, камера с поддержкой искусственного интеллекта и уникальным набором программных инструментов создает небывалые по своему качеству и красоте фотографии и видео. Мощные фотографические способности требуют высокой производительности, и здесь Xiaomi 12T Pro тоже не подводит. Смартфон оснащается флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 1, который не только справляется с самыми ресурсоемкими задачами, но и потребляет небольшое количество энергии. Каждому владельцу смартфона хочется пользоваться устройством как минимум в течение дня без подзарядки, и эта задача под силу Xiaomi 12T Pro благодаря внушительному аккумулятору с емкостью 5000 мАч. К тому же, если заряд однажды иссякнет, его можно очень быстро зарядить при помощи 120-ваттного зарядного устройства с поддержкой технологии умной быстрой зарядки HyperCharge. Кстати, важно отметить, что зарядный адаптер идет в комплекте со смартфоном.Смотреть все
Превратите мгновения жизни в мега-моменты с Xiaomi 12T! T-серия смартфонов Xiaomi всегда отличалась флагманскими характеристиками, передовыми технологиями и доступными ценами. Представленная в этом году линейка Xiaomi 12T продолжает это наследие и предлагает пользователям новый инструмент для максимума впечатлений от создания и потребления контента. Xiaomi 12T обладает флагманской 120-мегапиксельной камерой профессионального уровня, которая позволяет запечатлевать моменты жизни в сверхвысоком разрешении. Богатый набор программных функций постобработки даст возможность раскрыть свою креативность и превратить обычные снимки и видеоролики в настоящие произведения искусства. Чтобы наслаждаться контентом с максимумом удовольствия, смартфон предлагает дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц для плавного отображения картинки. А двойные динамики со стереозвуком Dolby Atmos позволят еще сильнее погрузиться в контент. Для поддержания нужной производительности смартфон получил передовой процессор Mediatek Dimensity 8100-Ultra, созданный по 5-нанометровому техпроцессу. Чтобы удовольствие от использования смартфона длилось как можно дольше, Xiaomi 12T оснащается впечатляющим аккумулятором с емкостью 5000 мАч и 120-ваттным адаптером быстрой зарядки.Смотреть все
Xiaomi 12 Pro оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1 и 6,73-дюймовым экраном с разрешением 3200 × 1440 точек. Спереди установлена 32-Мп камера, сзади — тройная камера с тремя 50-Мп датчиками. Питание обеспечивает аккумулятор на 4600 с поддержкой быстрой 120-Вт зарядки и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.Смотреть все
Xiaomi 12 оборудован чипом Snapdragon 8 Gen 1 и 6,28-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 × 1080 точек. Селфи-камера оснащена 32-Мп датчиком, а тройная тыльная камера состоит из сенсоров на 50, 13 и 5 млн пикселей. Батарея ёмкостью 4500 мА·ч поддерживает 67-Вт проводную и 50-Вт беспроводную зарядку.Смотреть все
Xiaomi 12X оборудован чипом Snapdragon 870 и 6,28-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 × 1080 точек. Селфи-камера оснащена 32-Мп датчиком, а тройная тыльная камера состоит из сенсоров на 50, 13 и 5 млн пикселей. Батарея ёмкостью 4500 мА·ч поддерживает 67-Вт проводную зарядку.Смотреть все
Xiaomi Redmi Note 11 Pro оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и небольшим отверстием для 16-мегапиксельной фронталки вверху по центру. Частота обновления 120 Гц повышает плавность изображения, а за счёт ускоренной до 360 Гц частоты опроса сенсор быстро и безошибочно реагирует на касания. Такие характеристики порадуют любителей мобильного гейминга и могут дать преимущество в соревновательных играх.Смотреть все
Смартфон Xiaomi Redmi Note 11 оснащен AMOLED-экраном 6,6 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 90 Гц (варьируется в зависимости от типа контента). Модель базируется на чипе Snapdragon 680, имеет 4Гб оперативной памяти, а также 128Гб постоянной. Аккумулятор Redmi Note 11 имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку через USB-C на мощности 33 Вт.Смотреть все
Xiaomi Redmi Note 11S — доступный смартфон с богатым функционалом. Здесь мощная квадрокамера, сочный экран и емкая батарея. Производительности хватает для 3D-игр. Многозадачность поддержана щедрым объемом памяти. NFC-технология облегчает оплату. Сканер в кнопке включения моментально разблокирует телефон, а фронтальная камера узнает лицо пользователя.Смотреть все
Xiaomi Redmi 10C оснащен однокристальной системой Snapdragon 680 SoC и 6,71-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом для селфи-камеры. Сзади расположен квадратный блок камеры со сканером отпечатков пальцев, вспышкой и тремя датчиками изображения, включая основной датчик разрешением 50 Мп. Телефон работает под управлением операционной системы Android 11 и оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА•ч.Смотреть все
Гаджеты и аксессуары
Экран 1.62 AMOLED, видимая область на 24% больше, чем у mi smart band 6. Новый дизайн UI/UX, отображение дополнительной и подробной информации на каждой странице. Чипсет нового поколения, поддерживающий более плавный эффект анимации на браслете. 120 режимов тренировки, в том числе теннис, более профессиональные режимы тренировок, позволяющие записывать частоту сердечных сокращений и количество сожженных калорий. Оценивайте VO2 Max, нагрузку на тренировке, продолжительность восстановления и эффективность тренировки, чтобы хорошо понимать, что вам дает каждое упражнение. Индекс здоровья, отображаемый на браслете, поможет вам контролировать ваши ежедневные цели и достижения. Отслеживание уровня SpO2 в течение всего дня, поддержка оповещения о низком уровне SpO2. Непрерывный мониторинг сна и круглосуточный мониторинг сердечного ритма, поддержка мониторинга дыхания во сне. Отслеживание стресса и отслеживание женского здоровья. 6 ярких разноцветных ремешков из ТПУ и 4 специальных ремешка, которые позволяют вам выбрать свой собственный стиль. Более 100 вариантов циферблата и возможность настроить собственное фото для показа на браслете. Уровень водонепроницаемости 5 атм. означает, что браслет можно использовать во время плавания. До 14 дней автономной работы при обычном ежедневном использовании.Купить
Xiaomi Mi Band 7 Pro совсем не выглядит как браслет культовой серии. Производитель отошел от привычной концепции силиконового браслета со вставной овальной капсулой, отдав предпочтение раздельной конструкции с прямоугольным корпусом, съемными половинками ремешка и классической застежкой. Новый Mi Band 7 PRO получил 1.64-дюймовый сенсорный AMOLED дисплей с разрешением 280x456 пикселей. При этом пиковая яркость у экранов одинаковая — 500 нит. Mi Band 7 Pro поддерживает 117 различных режимов тренировки и получил защиту от воды 5ATM. Фитнес-трекер поддерживает основные системы спутникового позиционирования: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS. Это означает, что можно отправиться на пробежку, оставив смартфон дома. Mi Band 7 Pro запишет маршрут, и вы сможете увидеть его как на экране, так и в мобильном приложении. Новый фитнес-браслет работает с устройствами на базе Android 6.0 или iOS 10.Купить
Шуруповерт был высоко оценен и получил престижную награду в области промышленного дизайна iF Industrial Design Award 2019. Корпус отвертки изготовлен из высококачественного инженерного пластика с эффективной термостойкостью и ударопрочностью. В комплект входит 12 бит из легированной стали S2, оснащена аккумулятором емкостью 2000 мАч.Купить
Mi TV
Телевизор LED Xiaomi Mi TV 4S 43 представлен в серебристом корпусе с диагональю экрана 43" (108 см). Устройство поддерживает встроенные тюнеры DVB-T, DVB-T2, DVB-C, что позволяет не подключать внешнюю приставку, чтобы смотреть цифровые телеканалы. Поддержка Smart TV, а также модуль Wi-Fi обеспечивают комфортное пользование цифровым контентом из сети. Телевизор оборудован тремя разъемами HDMI и двумя разъемами USB, к которым происходит подключение внешних устройств и накопителей памяти.Купить
Медиаплеер Xiaomi Mi Box S станет центром развлечений в вашем доме. Модель, собранная в ультракомпактном корпусе, предоставляет пользователям максимум возможностей платформы Android TV. Вы сможете использовать все самые популярные сервисы Google. Медиаплеер способен обеспечить доступ к более чем 3000 приложений.Купить
Благодаря качеству изображения 4K Ultra-HDR вы не упустите ни одной детали. Встроенный осязаемый звук для эффекта полного погружения, которое обеспечивает двойное декодирование Dolby + DTS.Купить
Умный дом
Основное преимущество робота-пылесоса Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P – влажная уборка. Причём это умная влажная уборка, которую вы контролируете через приложение: выбираете режим использования воды и с помощью виртуальной стены задаёте зоны, в которых влажная уборка не требуется (например, ковры).Смотреть все
Очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier 3H выполнен в белом корпусе и обладает мощностью 38 Вт. Это эффективное устройство, обеспечивающее поддержание оптимального состояния воздуха в большом помещении, площадь которого соответствует 48 кв. м. Производительность прибора соответствует 6660 литрам за минуту, что обеспечивает центробежный вентилятор, дополненный бесщёточным мощным электродвигателем.Смотреть все