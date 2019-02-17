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Виниловая пластинка Muse, The 2Nd Law (0825646568772)

(2)
Артикул: 99222
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Виниловая Пластинка Muse The 2Nd Law (box set)
2 500 руб. 
3 100 руб. 
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+ 78 КэтКоинов
Артикул: 99222
В наличии
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Коллекция MUSE
filter_noneТовар входит в коллекцию MUSE
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646568772
ИсполнительMuse
Альбом (сингл)THE 2ND LAW
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза28.09.2012

Track List

A1Supremacy
A2Madness
A3Panic Station
B1Prelude
B2Survival
B3Follow Me
B4Animals
C1Explorers
C2Big Freeze
C3Save Me
D1Liquid State
D2The 2nd Law: Unsustainable
D3The 2nd Law: Isolated System


Теги товара: Muse.


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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17.02.2019
Достоинства:
Красивое оформление обложки с глянцевым покрытием. Внутри в конвертах запакованы две пластинки чёрного цвета. Пластинки ровные, без дефектов.

Недостатки:
Хороший альбом, однако не скажу, что лучший. Есть хитовые композиции, однако прослушивая весь альбом, и они теряют свою красоту.

Комментарий:
Приятный сервис :)


11.10.2018
Достоинства:
красиво оформлен

Недостатки:
нет

Комментарий:
один из самых удачных альбомов групы

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Muse, The 2Nd Law (0825646568772) - стоимость товара 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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