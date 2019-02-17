Виниловая пластинка Muse, The 2Nd Law (0825646568772)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646568772
|Исполнитель
|Muse
|Альбом (сингл)
|THE 2ND LAW
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|28.09.2012
|A1
|Supremacy
|A2
|Madness
|A3
|Panic Station
|B1
|Prelude
|B2
|Survival
|B3
|Follow Me
|B4
|Animals
|C1
|Explorers
|C2
|Big Freeze
|C3
|Save Me
|D1
|Liquid State
|D2
|The 2nd Law: Unsustainable
|D3
|The 2nd Law: Isolated System
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17.02.2019
Красивое оформление обложки с глянцевым покрытием. Внутри в конвертах запакованы две пластинки чёрного цвета. Пластинки ровные, без дефектов.
Недостатки:
Хороший альбом, однако не скажу, что лучший. Есть хитовые композиции, однако прослушивая весь альбом, и они теряют свою красоту.
Комментарий:
Приятный сервис :)
11.10.2018
красиво оформлен
Недостатки:
нет
Комментарий:
один из самых удачных альбомов групы