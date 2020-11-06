Виниловая пластинка Muse, Drones (0825646121229)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646121229
|Исполнитель
|Muse
|Альбом (сингл)
|DRONES
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Возрастное ограничение
|18+
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|08.06.2015
|A1
|Dead Inside
|4:22
|A2
|[Drill Sergeant]
|0:21
|A3
|Psycho
|5:16
|A4
|Mercy
|3:51
|B1
|Reapers
|5:59
|B2
|The Handler
|4:33
|C1
|[JFK]
|0:54
|C2
|Defector
|4:33
|C3
|Revolt
|4:05
|C4
|Aftermath
|5:47
|D1
|The Globalist
|10:07
|D2
|Drones
|2:49
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