Виниловая пластинка Mayfield, Curtis, Curtis (0081227965570)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227965570
|Исполнитель
|MAYFIELD, CURTIS
|Альбом (сингл)
|CURTIS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|A1
|(Don't Worry) If There's A Hell Below We're All Going To Go
|7:46
|A2
|The Other Side Of Town
|4:00
|A3
|The Makings Of You
|3:40
|A4
|We The People Who Are Darker Than Blue
|6:00
|B1
|Move On Up
|8:50
|B2
|Miss Black America
|2:55
|B3
|Wild And Free
|3:12
|B4
|Give It Up
|3:45
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