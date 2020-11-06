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Виниловая пластинка Mayfield, Curtis, Curtis (0081227965570)

Артикул: 99166
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Виниловая Пластинка Mayfield, Curtis Curtis
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99166
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция MAYFIELD, CURTIS
filter_noneТовар входит в коллекцию MAYFIELD, CURTIS
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227965570
ИсполнительMAYFIELD, CURTIS
Альбом (сингл)CURTIS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблWarner Music

Track List

A1(Don't Worry) If There's A Hell Below We're All Going To Go7:46
A2The Other Side Of Town4:00
A3The Makings Of You3:40
A4We The People Who Are Darker Than Blue6:00
B1Move On Up8:50
B2Miss Black America2:55
B3Wild And Free3:12
B4Give It Up3:45


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Mayfield, Curtis, Curtis (0081227965570) - по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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