Виниловая пластинка Madonna, Like A Virgin (0081227973599)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227973599
|Исполнитель
|Madonna
|Альбом (сингл)
|LIKE A VIRGIN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|23.03.2012
|A1
|Material Girl
|4:04
|A2
|Angel
|3:57
|A3
|Like A Virgin
|3:39
|A4
|Over And Over
|4:13
|A5
|Love Don't Live Here Anymore
|4:51
|B1
|Dress You Up
|4:02
|B2
|Shoo-Bee-Doo
|5:18
|B3
|Pretender
|4:31
|B4
|Stay
|4:09
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21.07.2019
Цена.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Вторая покупка в котофото и снова пластинка. Критерий выбора более низкая цена чем в других местах.