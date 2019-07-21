8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Madonna, Like A Virgin (0081227973599)

(1)
Артикул: 99139
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Madonna Like A Virgin
1 400 руб. 
1 840 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99139
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция MADONNA
filter_noneТовар входит в коллекцию MADONNA
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227973599
ИсполнительMadonna
Альбом (сингл)LIKE A VIRGIN
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблWarner Music
Дата релиза23.03.2012

Track List

A1Material Girl4:04
A2Angel3:57
A3Like A Virgin3:39
A4Over And Over4:13
A5Love Don't Live Here Anymore4:51
B1Dress You Up4:02
B2Shoo-Bee-Doo5:18
B3Pretender4:31
B4Stay4:09


Теги товара: Madonna.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


21.07.2019
Достоинства:
Цена.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Вторая покупка в котофото и снова пластинка. Критерий выбора более низкая цена чем в других местах.

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Madonna, Like A Virgin (0081227973599) - стоимость товара 1400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...